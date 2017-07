Productores de maíz exigen a Sedarpa entrega de fertilizantes subsidiados

Redacción AZ

Productores de maíz se manifestaron en la secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación (Sedarpa) para exigir al titular, Joaquín Rosendo Guzmán la entrega de fertilizantes de manera subsidiada para aplicarlo a las siembras.

En entrevista el integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorcha Campesina, Guillermo Piña Mina dijo que son cinco mil productores de maíz los que buscan el apoyo de seis toneladas fertilizantes y 12 mil bolsas de semilla de maíz.

Recordó que en enero solicitaron a Joaquín Guzman el apoyo de semilla de maíz subsidiada al 50 por ciento, pero lo negó, se pasó la época de siembra y los productores solicitaron préstamos a cajas de ahorro a fin de sacar adelante el trabajo del campo.

Acusó que el gobierno del estado tampoco apoya a los productores de haba en la zona de Perote, porque desde hace 14 años no les dan subsidio y en esta administración estatal de Miguel Ángel Yunes Linares bajo el argumento de que “no hay dinero” los dejan “desprotegidos”.

“Algo que apremia es el fertilizante, de no otorgarse el subsidio habrá una gran merma en la productividad y va a repercutir en la siembra de las familias.

La administración estatal se desentiende del campo, no solo de los productores de maíz, también de los de haba que están en Perote” expuso.

Piña Mina señaló que los campesinos con necesidad de subsidios provienen de Hueyapan de Ocampo, Soteapan, Acayucán, Hidalgotitlán, San Juan Evangelista, Tierra Blanca y Minatitlán que ya sembraron pero ahora necesitan los fertilizantes.

Al finalizar aclaró que las autoridades de Sedarpa “nos reciben, pero no nos han resuelto, porque dicen que no hay dinero, que hay retrasos de recursos federales, que según ellos sin dinero del gobierno federal no nos pueden apoyar, lo cierto es que ya se pasó la época de siembra de maíz, y los campesinos pidieron prestado, ya sembraron, pero no lo que se necesita para Veracruz”.