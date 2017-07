Apoyará Senado a azucareros en renegociación del TLC: Pepe Yunes

Connect on Linked in

Ciudad de México

No vamos a aprobar ni a ratificar desde el Senado ningún acuerdo comercial que no lleve el respaldo de los azucareros, aseveró el senador Pepe Yunes Zorrilla.

El legislador federal sostuvo una reunión de trabajo con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, Adrián Sánchez Vargas, y con los secretarios seccionales del organismo.

El también presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara alta al Congreso de la Unión aseguró que ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el Senado no va a aprobar ningún acuerdo que no deje satisfechos a los azucareros de México.

Expuso que el reciente acuerdo en el tema del azúcar que se desahogó en las negociaciones del Gobierno de la República con los Estados Unidos es “bueno a secas”, porque genera certidumbre. “Seguramente habrá que estar revisando condiciones y mejorando escenarios. Lo importante es que genera certeza en los excedentes de nuestra producción y garantiza que nuestra caña, convertida en azúcar, pueda tener mercado en condiciones de competencia. Y eso se lo tenemos que reconocer de manera destacada a los azucareros”, subrayó el representante popular.

Yunes Zorrilla refirió que otro tema prioritario es el de las posibles modificaciones a los temas laborales del país. En ese sentido, coincidió con Adrián Sánchez Vargas en que no se dará “ni un paso atrás a las conquistas que a lo largo de mucho tiempo ustedes han logrado en beneficio de esta familia de trabajadores al servicio de México. Estaremos atentos a esas prestaciones, a mejorar las condiciones de trabajo y a que el marco legal siempre tenga como prioridad acompañar a los trabajadores de México”.

Por su parte, Adrián Sánchez Vargas expresó al senador Pepe Yunes varias de las necesidades del sector azucarero, así como su reconocimiento a su trabajo en beneficio de los trabajadores.