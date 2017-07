Dale Dale – Veracruz, un estado cada vez más inseguro

Veracruz, un estado cada vez más inseguro

No ha podido el gobierno del cambio, encabezado por el panista Miguel Ángel Yunes, encauzar a Veracruz, los problemas heredados del pésimo gobierno del priista Javier Duarte no han disminuido, sino que al contrario, se han incrementado.

Empezando por la inseguridad el estado. Ahora aparece en este año en los primeros lugares en los delitos de alto impacto: homicidios, secuestros, extorsiones, asaltos y robos. Estamos en el cuadro de honor de lo negativo en materia de seguridad, esto no lo decimos nosotros, sino el INEGI, la institución que registra y compila en el país las estadísticas de lo más importante que nos sucede como sociedad.

No tiene este gobierno estatal, tampoco el federal, una solución de fondo al problema cada vez más grave de la inseguridad. Si analizamos este problema poniendo a la prevención del delito como lo primero a resolver, nos encontramos que en Veracruz estamos muy lejos de tener el mínimo de policías para prevenir los delitos, hace unas semanas se cancelaron los cursos en la escuela de policía de El Lencero, en la capital del estado, el gobierno estatal declaro que ninguno de los jóvenes que estaban cursando la preparación para capacitarse como policías estatales o Fuerza Civil pasaron el examen de confianza, los corrieron, así que no tenemos a nadie que dentro de poco tiempo pueda asumir puestos de policía.

Corre también la versión de que a los cadetes de la escuela de El Lencero los corrieron para no pagarles las becas a que tenían derecho y ahorrarse el gasto.

A diferencia de cualquier otro tipo de profesión, en las que abunda la oferta académica, para ser policía profesional en el estado de Veracruz, donde vivimos más de 7 millones de personas, solo existe la escuela de El Lencero. No tenemos como obtener la suficiente cantidad de jóvenes prospectos capacitados para mejorar la seguridad pública en nuestro estado. Habría que entrarle al problema aumentando la inversión en preparación profesional en seguridad pública, que no es un gasto sino una inversión, tener los centros académicos para preparar a policías de calidad.

Claro que los estudios y capacitación en esta materia son solo el principio, es indispensable formalizar la carrera de policía como una profesión tan importante como las de salud o educación. Se podría reglamentar para que escuelas privadas también pudieran participar en la preparación de los cuerpos de seguridad pública que urgentemente necesitamos.

La inseguridad es el mayor problema que enfrentamos, nos afecta en todo y en lo principal, nuestra integridad física. El costo en que estamos pagando en víctimas trágicas y en nuestra economía ya es muy alto, no debemos dejar que esto continúe.

Los políticos, empezando por los que gobiernan Veracruz, no parecen tomar en serio el problema, la razón principal es que ellos se asignan a su servicio con cargo al dinero de los veracruzanos a docenas de escoltas, “guaruras”, por eso la inseguridad deja de ser prioridad para ellos, por eso al gobernador Yunes no le preocupa la ineptitud de los mandos policiacos que impuso y los mantiene a capricho.

Con pedir ayuda a las fuerzas federales, Ejército, Marina, Policía Federal, etcétera, se trata de paliar el problema de insuficiencia de policías. La promesa de campaña de mejorar la seguridad es puro cuento, para desgracia de los que vivimos en Veracruz y no podemos contar con guaruras y vehículos blindados a nuestro servicio y al de nuestras familias como los funcionarios estatales.

Fernando Yunes, en boca del escándalo

No le basta con el escándalo latente que le acecha siempre al alcalde electo de Veracruz, luego de haber tenido un hijo fuera de matrimonio, pero se ve que 3 años después, la mamá del niño frecuentemente le lanza indirectas muy directas a pesar de recibir una jugosa ayuda para la manutención, dedicada profesionalmente al deporte de carreras y acondicionamiento físico, la dama presume de una gran influencia en el ayuntamiento de Boca y en el gobierno estatal, así que ahora cómo se comportará cuando el padre de uno de sus hijos sea alcalde del municipio más grande del estado.

Pero ahora hasta nervioso se puso Fernando Yunes de que le preguntaron si había sostenido un romance fugaz con la ya famosa Xóchitl Tress, a quien se le señala costoso romance con Javier Duarte (costoso para los veracruzanos). El asunto viene de cuando la versátil Xóchitl militaba en el panismo, se supo que los Yunes panistas la impulsaron en sus candidaturas blanquiazules (a diputada en 2012 y a alcaldesa en 2013) y convivieron en unos cursos de candidatos panistas que hubo entonces, donde no perdieron el tiempo y se conocieron más a “fondo”. La Tress fue perdedora siempre en las urnas, pero vencedora en la confrontación cuerpo a cuerpo, tanto contra los panistas como con los priistas.

Así es que prepárense para ver una nómina llena de romances en Veracruz, cuyo presupuesto da para eso y más.