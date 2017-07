Niegan prisión domiciliaria a Mauricio Audirac

Carlos Alvarado

El ex secretario de Finanzas y Planeación Mauricio Audirac solicitó a la jueza de control Alma Aleida Sosa Jiménez continuar su proceso penal en prisión domiciliaria, bajo el argumento de sentirse enfermo; sin embargo, la autoridad judicial se negó a concedérselo.

El ex funcionario duartista permanecerá en el penal por haber cometido los presuntos delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado y coalición, cuando ordenó al ex director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) Leonel Bustos Solís desviar 2 mil 300 millones de pesos para la Secretaría de Finanzas y Planeación en el año 2014.

El ex secretario de Finanzas tiene ordenadas dos prisiones preventivas por tres carpetas de investigación, una de estas es la 36/2017, por el desvío de dos mil 300 millones de pesos que el Gobierno Federal envió para el Seguro Popular.

Desconoce fiscal solicitud de Audirac

En este contexto, el fiscal Jorge Winckler Ortiz aseguró no tener cocimiento al respecto; sin embargo, no descartó que se pudiera dar el caso.

Aseveró que este caso como en el de Flavino Ríos Alvarado, la Fiscalía General del Estado no ha estado de acuerdo en que se dicte prisión domiciliaria, “porque creo que esos dictámenes periciales están realizados de manera incorrecta”.

Sobre la asistencia de Alberto Silva Ramos este día a la FGE, comentó que lo más probable es que se haya reservado su derecho a declarar.

“Hay algunas circunstancias en relación a su paso como servidor público en Comunicación Social. Son varias denuncias desde el Orfis hasta las mismas que puso la hoy Dirección de Comunicación Social por las auditorías”, concluyó.