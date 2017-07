Soy inocente, no he cometido ningún ilícito: Alberto Silva

CARLOS ALVARADO

El diputado federal priista, y ex coordinador de comunicación social de la administración Duartista, Alberto Silva Ramos, descartó que exista una persecución política en su contra, por parte de la Fiscalía General del Estado.

Entrevistado a su arribo a la Fiscalía General del Estado afirmó: “He venido a invitación de la Fiscalía General del Estado, a conocer de alguna carpeta de investigación que pudiera estarse generando, y deseo aportar si esto fuera así, porque aún no lo conozco, me acabo de enterar, los elementos de descargo con los que cuento. Estamos completamente seguros que no hemos cometido ningún ilícito y estamos a la orden de la autoridad, con plena confianza de que debe imponerse el imperio de la ley hoy y siempre.”

Al ser cuestionado sobre la solicitud de desafuero en su contra afirmó: “tampoco he sido notificado de ningún juicio de desafuero en mi contra, entiendo que se presentó, pero no he sido notificado.”

Cuestionado sobre el haber promovido un amparo, ante la presunta investigación que se le sigue señaló: “Quisiera que mi abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana pudiera contestar a eso”. Por su parte, el abogado defensor dijo que “es un amparo para que no se nos vulneren las garantías de defensa y no se abra una carpeta hasta en tanto podamos conocerla.”

Silva Ramos señaló: “La defensa y la protección más importante que tengo es la ley, y a ella nos vamos a adherir, creo que vamos a solicitar información respecto a una nota periodística, sobre las declaraciones que hizo el ex secretario de seguridad pública, a la PGR me parecería en principio que estaría apegada a la verdad, pero vamos a solicitar esa declaración para corroborar su veracidad y si fuera así pues me parecería un elemento fundamental”, abundó.

También dejo en claro que “no tengo miedo, por eso estoy aquí y todas las veces que sea requerido por la Fiscalía General del Estado aquí estaré, tenemos los elementos de prueba necesarios para defendernos. Absolutamente ninguno, así lo prueban, no tengo ninguna investigación en la PGR, no tengo ninguna indagatoria por las empresas fantasmas.”

Finalmente dijo tener el respaldo de la clase política priista “no he cometido ningún ilícito y eso hay que corroborarlo y aportar las pruebas, siento el respaldo de mi partido, siento el respaldo de mi bancada y sobre todo siento el respaldo de la ley, que es lo más importante, soy inocente”.