A puerta cerrada, audiencia de Gabriel Deantes Ramos

Pacho Viejo, Veracruz

El juez de control de la sala tres de juicios orales, Marco Antonio Rodríguez Lobato aprobó 29 medios de pruebas de las 119 que presentó el ex oficial mayor de la secretaría de Educación de Veracruz (Sev) Gabriel Deantes Ramos durante la audiencia intermedia.

El también ex secretario del Trabajo, Previsión Social y Productividad presentó 119 pruebas para defenderse de la acusación de la Fiscalía General del Estado de haber cometido el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

En el quinto receso de la audiencia intermedia que ha durado doce horas, el abogado del ex funcionario público, Martín Vázquez explicó que quedan pendientes 90 medios de prueba que en estos momentos evalúa el juez de control.

En caso de que el juez determine no aceptar esas pruebas, el abogado adelantó que interpondrán “un recurso, a efecto para que puedan ser valoradas, una apelación, el amparo y una revisión. Si nos las aprueba el juez hay recursos ordinarios y extraordinarios para poder defender”.

Al cuestionar al abogado qué ocurriría si el juez no acepta las 90 pruebas restantes, respondió que Deantes Ramos “seguiría el proceso el libertad. Buscaremos una apelación y se interpone un amparo a efecto que se tomen en cuenta, por ser lícitas las pruebas”.

Impiden acceso a la prensa a la audiencia de Gabriel Deantes

Al salir a un segundo receso de la audiencia intermedia que sostiene el ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Gabriel Deantes Ramos, explicó que aún no presenta las pruebas que demuestran su inocencia al juez de la Tercera Sala, Marco Antonio Rodríguez Lobato.

Gabriel Deantes Ramos se presentó en Pacho Viejo a las 10:25 horas para acudir a una audiencia intermedia en la tercera sala de juicios orales y a los cinco minutos arribó el fiscal Jorge Winckler Ortiz.

El juez Marco Antonio Rodríguez Lobato impidió el acceso a la audiencia intermedia los representantes de los medios de comunicación, con excepción de una reportera, la cual pudo ingresar a la sala tres, con la ayuda del fiscal.

En entrevista se le cuestionó a Deantes Ramos el motivo por el cual prohibieron el acceso a la prensa a la audiencia, a esto respondió: “El juez determinó la audiencia”.

Por su parte, el abogado del ex funcionario público, Martín Vázquez, consideró que el juez determinó el no ingreso de la entrada “por la delicadez del caso, por lo tanto decretó un receso”. Indicó que debería haber acceso a los medios, pero no corresponde al acusado Deantes Ramos permitir o no el ingreso.

“Jamás, jamás (no pedimos que no hubiera prensa) al contrario queremos que todo sea claro y se vea la capacidad de la defensa para acreditar que el cliente no tiene responsabilidad penal”, expresó el abogado.