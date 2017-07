Aprueban fideicomiso para definir pagos de deuda

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

Con 38 votos a favor, 11 en contra del partido Morena, el pleno del Congreso del estado aprobó la creación del fideicomiso para la reestructuración de la deuda pública del gobierno del Estado de Veracruz.

En este sentido, el decreto establece que el fiduciario de cada uno de los Fideicomisos celebre, en su carácter de acreditado, previas instrucciones que por escrito reciba del Estado, por conducto del C. Gobernador del Estado y/o del Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado y en cumplimiento a lo establecido en el Decreto de Autorización antes referido, uno o más créditos y/o financiamientos y/o garantías de pago oportuno.

Con una o más instituciones financieras, entidades o personas de nacionalidad mexicana, con el objetivo de que los recursos que se reciban de tales operaciones sean derivados y entregados por el fiduciario del Fideicomiso que corresponda al Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, o a los acreedores del Estado, para ser destinados única y exclusivamente al refinanciamiento de las operaciones enlistadas en la fracción VIII del Artículo Tercero del Decreto citado, sin que admita recurso legal contra el Estado, más que la afectación que se realice al mecanismo de fuente de pago para el cumplimiento de las obligaciones crediticias a cargo del o los Fideicomisos.

El monto del o los créditos y/o financiamientos que los fiduciarios de los Fideicomisos celebren en los términos indicados en las fracciones anteriores deberán ser hasta por los mismos montos a los que se refiere el Artículo Tercero del Decreto número 258; Los recursos que obtenga el fiduciario de cada Fideicomiso como resultado de las operaciones de financiamiento serán derivados y entregados al Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, o a los acreedores de éste; Finalmente el dictamen señala que los créditos y/o financiamientos y/o garantías de pago oportuno que el o los fiduciarios del o los Fideicomisos celebren al amparo del presente Decreto, conforme a la normatividad aplicable en materia de contabilidad gubernamental, deberán registrarse como pasivos indirectos a cargo del Estado y se conceptualizarán como deuda pública de la Entidad Federativa en forma consolidada, sin duplicidad con los financiamientos del Estado.

Es de señalar que a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, por conducto del C. Gobernador del Estado o del Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, gestione, negocie y acuerde los demás términos y condiciones que se estimen necesarios o convenientes para realizar las operaciones a que se refiere el Artículo Primero del presente Decreto, y suscriba los convenios, contratos, títulos, financiamientos y demás documentos o actos jurídicos que resulten necesarios y convenientes, entre ellos, se otorgue mandato a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que realice la entrega de las participaciones que en ingresos federales le corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, con motivo de su afectación para el pago de las obligaciones a cargo del o los Fideicomisos, así como para que celebre y lleve a cabo los demás actos contemplados en el presente Decreto.

Morena no avala

Mientras que los legisladores del partido Morena no avalan el fideicomiso de la deuda pública, diputados del PAN y PRD se pronuncian a favor de este porque se disminuye en un 50 por ciento el pago de intereses.

En entrevistas por separado, el coordinador del grupo legislativo de Morena, Amado Cruz Malpica aseguró que su bancada no avalará con su voto el fideicomiso ya que consideran que es generar más deuda pública para el estado de Veracruz.

“Nosotros comentamos que evidentemente es un instrumento para llevar adelante la reestructuración y el refinanciamiento de la deuda aprobada en el anterior periodo extraordinarios de sesiones, naturalmente que quien quiere los fines, quiere los medios y nosotros nos pronunciamos en contra por las razones que argüimos en su momento,

“Naturalmente que no vamos a avalar la existencia de un fideicomiso que es el sujeto que en su caso ahora, será el ente negociador de la deuda pública”.

veracruzana, nosotros estamos en contra de la constitución de un fideicomiso que negocia deuda porque estamos en contra de que se endeude a Veracruz”, abundó.