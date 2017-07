Dale Dale – Al gobierno estatal le gustan las peleas… de gallos

Al gobierno estatal le gustan las peleas… de gallos

No cabe duda que como es un gobierno muy corto, ya sólo le quedan 16 meses, se están dando prisa para arreglar lo que les deje dinero. En una misma semana aprobaron lo de las peleas de gallos y las corridas de toros, que son temas que traen intereses económicos en juego y que se ve que algo les dieron donde los resolvieron con rapidez extrema.

No le importó al Ejecutivo estatal y a los diputados a su servicio, los del PAN-PRD y algunos de otros partidos, actuar en forma retrógrada, hicieron todo lo necesario para aprobar dos de las formas más crueles de maltrato animal para la diversión de unos cuantos. Justo cuando muchas organizaciones del mundo luchan por erradicarlas y cuando el maltrato animal es tan castigado, fue un serio retroceso para el estado.

Pero tampoco les importó al gobierno estatal y los diputados que aprobaron las peleas de gallos, aun tratándose éstas de eventos en los que se inmiscuyen los grupos de delincuencia organizada, la violencia frecuentemente que se presenta asociada a esta “diversión” popular que sólo es un negocio de apuestas sin control fiscal y de lavado de dinero.

Obsequio a los amigos, 30 años más de concesión de carretera de cuota

Pero también repentinamente los diputados locales aprobaron la iniciativa que el mismo gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares mandó, que era para ampliar una concesión de la operación del libramiento de Plan del Río de 30 a 60 años, lo cual no era en nada prioritario por que se vencía hasta el año 2033, pero como justo es de los Ruiz Anitúa, amigos de estos Yunes ahora panistas, se ve que aprovecharon la cercanía y los negocios que han hecho juntos a través de los años para afianzar esta lucrativa concesión, a la que todavía le faltaban 16 años del primer contrato de 30 años.

Intentando justificar como que es una gran aportación para el estado, justificando que realizarán a cambio obras de infraestructura, cuando que ya falta menos de año y medio para que termine el gobierno.

Cabe señalar que los dueños de esta constructora están señalados y relacionados como involucrados con el caso del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien al igual que Javier Duarte, está también preso desde hace un par de meses en Panamá, en donde inicio la PGR los trámites para su extradición.

El ex gobernador Borge es un priista de la misma “escuela” del nuestro, hizo varios negocios de pantalla y de empresas fantasmas para saquear también el dinero público en su paso por el gobierno quintanarroense. Salieron a relucir negocios ahora bajo investigación con empresas de los hermanos Ruiz Anitúa, a quienes se vio conviviendo con frecuencia con Roberto Borge, tanto en fiestas familiares, eventos sociales o viajes.

Así que ahora también estará bajo sospecha la ampliación de la concesión por treinta años más, para beneficio de los mismos empresarios que ya están bajo sospecha.

En seguridad estamos en el tobogán

Mientras tienen de distractor a Xóchitl Tress quien fuera amante de Duarte, la realidad es que la violencia no cesa, en Córdoba asesinaron a balazos a un hombre anoche, mientras iba en su automóvil, también en Jáltipan asesinaron a otros 2 hombres a balazos, en Minatitlán apareció un carro con 3 cuerpos, y así siguen los secuestros, asaltos y no se ve ni que haya vigilancia para intentar contener la violencia.

Pero Jorge Winckler se ve que ya retomó el hacerse el chistoso, cosa que lo había dejado de hacer cuando lo tenían en el banquillo de los acusados por sus metidas de pata con el congreso y con los medios, salió ahora él personalmente a introducir a una reportera que esperaba afuera, menospreciando a los demás reporteros que asistieron a cubrir la audiencia de Gabriel Deantes en un juzgado de Xalapa, su trato grosero con los demás periodistas y su descarada preferencia solo por sus amanuenses lo hacen quedar cada vez peor.