Investigación en mi contra, “no es nada nuevo”: Vicente Benítez

Xalapa, Veracruz

A diferencia de otras entrevistas en las que descartó haber sido denunciado penalmente, el diputado local Vicente Benítez reconoció que hay una investigación ministerial en su contra que lleva la Procuraduría General de la República (PGR).

Luego de lo dicho por el fiscal Jorge Winckler, quien aseguró que las solicitudes de desafuero contra los diputados Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez son competencia de la PGR, aseguró que el tema es viejo.

“Es un caso público, me extraña que los medios de comunicación no recuerden que yo tengo una denuncia. Para todos es público y esa carpeta la atrajo la PGR hace mucho tiempo, no es nada nuevo”, argumentó.

Comentó que está dispuesto a declarar en el momento que así se lo requieran para explicar su desempeño como funcionario de la administración de Javier Duarte.

Aseguró que actuó apegado a derecho durante una administración que fue muy polémica y, a modo de broma, reconoció que en este momento está caliente la situación, sobre todo en el Congreso en donde se iban a presentar temas de interés.

Añadió que tiene la conciencia tranquila y descartó que se pueda apegar al programa de Testigo Protegido para obtener algunos beneficios de ley, “aquí estoy, no me escudo en el fuero y no

me iré”.

El legislador de Nueva Alianza aseguró que al igual que al resto de los veracruzanos le interesa conocer que va a pasar con el ex gobernador, y rechazó sentirse perseguido políticamente.