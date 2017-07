Un veracruzano entre los fallecidos en EU

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

Un veracruzano se encuentra entre los fallecidos que viajaban hacinados al interior de una caja de tráiler que los transportaba para su ingreso a los Estados Unidos.

El vehículo fue localizado el pasado 23 de julio en San Antonio Texas y fue detenido su conductor; sin embargo, siete perdieron la vida y 27 se encuentran hospitalizadas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 34 de las 39 personas que fueron abandonadas en el interior de la caja de tráiler eran mexicanas y ahora se sabe que una de ellas era procedente de Veracruz.

Se trata de Mariano López Cano, quien vivía en una población de Papantla.

Familiares esperan permiso para reconocer el cuerpo

La madre, la hermana y un sobrino de Mariano López Cano se encuentran en Tamaulipas en espera de las autoridades de Estados Unidos, otorguen el permiso Internación Humanitaria para reconocer el cuerpo del familiar en una funeraria de San Antonio Texas.

Autoridades mexicanas explicaron que no hay una fecha específica para que el cuerpo sin vida de López Cano arribe a la comunidad que lo vio nacer en Papantla, porque todo depende de los trámites entre Estados Unidos y la secretaría de Relaciones Exteriores.

“Ellos solo querían una mejor vida”

Sentado en el patio de su casa, junto a un pequeño altar montado, Mariano López, padre de los dos jóvenes, dice que la intención de irse a otro país era para tener una mejor vida: “Querían sobresalir, poner un negocio, tener una mejor vida”.

Don Mariano señala que la única forma de vida ahí es el campo, en temporal rentan la tierra para sembrar maíz, frijol y chile, el jornal se paga entre 100 y 120 el día, eso ganaban Mariano y Humberto en el pueblo donde estudiaron hasta el bachillerato y después decidieron formar una familia y eso al final los motivó a cruzar la frontera.

“Ellos quisieron irse, de la noche a la mañana, no tardaron ni dos días, hicieron planes, iban con la ilusión de hacer algo, no eran chicos maleados, y pues uno no sabe cuándo sale que destino llevamos, nunca pensé que iba a pasar esto”.

Mariano platica y trata de aguantar las lágrimas, no pudo ir a Texas a reconocer el cadáver de su hijo, porque apenas salió de una operación, cuenta que sus hijos decían que allá el dinero se ganaba más fácil, y eso los impulsó a irse.