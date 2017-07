Asuntos Públicos – Remates carreteros, toma todo

Connect on Linked in

Eduardo Coronel Chiu

Remates carreteros, toma todo

El negocio de los gobernantes locales en turno con el grupo empresarial de los sucesores del fallecido empresario Valentín Ruiz, que acapara dos de las principales autopistas de cuota en el estado –el Libramiento Plan del Río y el tramo federal Cardel-Veracruz, se impuso nuevamente sobre el interés de los veracruzanos.

El Congreso del Estado en su sesión del pasado jueves, aprobó a modo, conforme a la gestión de negocios del gobernador Miguel Ángel Yunes, en favor de los empresarios constituidos en Concesiones y Promociones Malibrán SA de CV y Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz SA de CV (ACCSA), prorrogarles a largo plazo el mayor rendimiento económico por la operación de ambas autopistas.

Como en su momento lo hicieron los gobernadores Miguel Alemán Velasco o Fidel Herrera, y él mismo como secretario de gobierno de Patricio Chirinos, hoy Miguel Ángel Yunes, como gobernador, retoma su tajada del negocio y envuelve su interés en vaguedades para legalizar el obsequio casi a perpetuidad a sus socios Ruiz de los derechos de explotación sobre las dos carreteras.

Negocio 1. Libramiento Plan del Río

Construido durante el gobierno de Miguel Alemán en 2003 con recursos del estado y de la empresa Malibrán en una proporción supuestamente de 40 y 60% respectivamente, se concesionó a esta última su explotación en adjudicación directa por 30 años, pero al principio del gobierno de Fidel Herrera liquidaron al estado sin ninguna rendición de cuentas para quedarse con la totalidad del negocio.

Ahora que Yunes llegó por lo suyo, gestionó ampliar anticipadamente la concesión por 30 años más. En 2023, el gobierno del estado asumiría los derechos de explotación, sin embargo, gracias a la generosa prórroga los concesionarios Ruiz Amigos podrán explotarla hasta 2053 (claro que otro podría prorrogarla en la misma escuela y que en el siglo XXII la descendencia Ruiz la siga explotando).

Negocio 2. Cardel-Veracruz

A diferencia de la anterior que es una concesión estatal y la concesionaria es la empresa privada, la autopista Cardel-Veracruz es una concesión federal y el concesionario es el Gobierno del Estado, el cual, extrañamente para el interés público pero entendible para los arreglos entre políticos y empresarios, no recibe un centavo por los ingresos de esa lucrativa autopista de cuota.

Construida igualmente con fondos públicos y privados en el gobierno de Patricio Chirinos (1992-1998), al inicio mediante un esquema de asociación en participación para un periodo de 10 años, con mayoría de capital público 59% sobre 41% de ACCSA, los porcentajes de utilidades se modificaron en beneficio de la empresa controlada por Valentín Ruiz hasta que les cedieron todo.

El gobierno de Miguel Alemán (1998-2004) modificó el convenio extendiendo a 30 años los derechos de la empresa, además de invertir las proporciones ACCSA, 61% y el Gobierno del Estado sólo con 39%. Fidel Herrera en 2007, con una sigilosa aprobación de la diputación permanente en marzo de ese año les remató la plaza.

A cambio de la realización de supuestas obras –los 4 carriles de San Julián Tamaca– de que no hay evidencias claras de haberse realizado con cargo a la empresa, además de la lentitud, mala calidad de trabajos y aplicación de fondos federales, se concedió a la empresa ACCSA adjudicarse las utilidades que corresponderían al Gobierno del Estado. Desde 2007 ACCSA se queda con el 100%, sin ninguna transparencia ni comprobación de los recursos aplicados y para más abuso, tampoco se especificó el periodo.

Debido a la antigua y lucrativa vinculación de Yunes con los negocios de la familia Ruiz, no objetó el remate de la Cardel-Veracruz que hizo Fidel Herrera, el replanteamiento de la sociedad sugiere un amistoso vómito.

Esto explicaría que Yunes reutilice el modelo Fidel para exprimir a largo plazo, una vez más, la concesión Cardel-Veracruz, y que en vez de despotricar por haber cedido la parte del estado, promueva una autorización del Congreso del Estado para extender sin precisión de fecha, que sus amigos de ACCSA sigan llevándose el 100%. Hasta el fin de los tiempos.

¿Cuáles serán las contraprestaciones?

En ninguna parte de las autorizaciones aprobadas por el congreso al gobernador Yunes para que prorrogue anticipadamente por 30 años más, contados a partir de 2023, la concesión a Malibrán para explotar el libramiento Plan del Río o para “extender” el esquema del toma todo para ACCSSA en la autopista Cardel-Veracruz, hay especificación alguna de las contraprestaciones objetivas que recibiría el estado.

No hay más que vaguedades y alusiones generales de “modernización carretera” o proyección de beneficios en otros puntos del territorio de que a cambio esas empresas harán determinadas obras. Hubo información “extralegal” difundida, incluso por diputados afines al gobierno de Yunes, menciones de obras y montos, pero el decreto aprobatorio no lo contiene. Le otorgaron un instrumento discrecional para que Yunes se arregle como quiera e informe lo que quiera.

Re-bursatilizadas

Lo cierto es que el socio carretero gana de inmediato. La bursatilización de los ingresos futuros de las carreteras de cuota es un negocio conocido para las empresas Malibrán y ACSSA. Ya se han embolsado anticipadamente y es obvio que volverán a fondearse.

La certidumbre que les garantiza ahora el gobierno de Yunes con el nuevo aumento del plazo para las concesiones abre nuevamente la oportunidad para otra emisión de valores.

En materia de negocios carreteros (como en otros tantos rubros de la administración), no hay cambio en el Gobierno del Estado. Miguel Ángel Yunes, como antes lo hizo en el gobierno de Chirinos, al igual que Miguel Alemán y Fidel Herrera (Duarte tenía otros nichos de negocios y las concesiones carreteras estaban dadas) llegó por su cuota de peaje. Se lo permite un poder legislativo débil, sometido por conveniencias, la legislatura del estado está dividida pero alineada, es incapaz de funcionar como contrapeso al Poder Ejecutivo.