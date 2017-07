Dale Dale – Veracruz en los primeros lugares…. de lo malo

Veracruz en los primeros lugares…. de lo malo

Sigue sin haber tregua a la violencia, no logran en el estado controlar a los delincuentes y ya una encuesta deja al descubierto que el estado de Veracruz se posicionó como el que tiene desafortunadamente el primer lugar en secuestros, no parecen avecinarse cambios en el gobierno en materia de seguridad y eso sí, a la mayoría de los que asesinan enseguida los criminalizan, dicen que son delincuentes, sin que medie investigación judicial lo mismo con lo que otros gobiernos justificaban o intentaban justificar las ejecuciones, que se siguen sucediendo al por mayor.

Se revela que según cifras oficiales hay hasta 3 secuestros diarios hay en el estado, estos son de los que sí presentan denuncia, mientras que otros, no sabemos cuántos, tratan de negociar la liberación los familiares, que en algunos casos pagando logran la liberación y en otros nunca vuelven a saber o aparecen ejecutados como la joven de San Andrés Tuxtla, o el más reciente el secuestro que trascendió de la hija del alcalde de Mecatlán, el cual están negociando para resolverlo su familia.

Frustración y decepción por el fracaso en seguridad

La gente en menos de un año no ha notado el tan ansiado y comentado “cambio” que prometieron los panistas en campaña, principalmente el gobernador Yunes Linares que se decía experto en seguridad. Quienes llegaron al gobierno solo buscan sus intereses, perpetuarse en el poder y hacer negocios, los resultados, en todos los temas de gobierno, van de muy escasos a nulos, en así las cosas cuando van rumbo al primer año.

El PRI convertido en “Walking dead” político

Mientras tanto en el PRI hay silencio sepulcral de todo lo que pasa, ni se ven ni se oyen, solo están algunos sin chamba a ver si les cae algo en las elecciones que se avecinan, por la vía plurinominal claro está, ya que no creen poder ganar en las urnas, parece que ni existieran, no le entran al debate político, no saben ejercer como partido de oposición. Será que no hay dinero que los “motive” para salir.

Sin liderazgo efectivo, el partido que gobernó Veracruz más de 80 años, más o menos la edad de Carlos Brito, se derrumbó el año pasado y continuó su caída electoral en las elecciones municipales de este. El dirigente formal Renato Alarcón sólo se interesa en su promoción personal y ni en eso se le ve capacidad.

Recientemente convocaron a la inauguración de la “nueva sede” de la Fundación Colosio en el estado, solo asistió un grupo de “cartuchos quemados “, ni siquiera el primer priista de Xalapa, el alcalde Américo Zúñiga se dignó en asistir al evento, mando a un colaborador segundón que ni priista militante es. La nueva dirigente, que en realidad es una veterana que ya estaba “archivada” políticamente. Por supuesto que el dirigente nacional de la Colosio, el ex gobernador oaxaqueño José Murat, antes tan cercano a Fidel Herrera y a Javier Duarte, de quien ha sido socio de negocios, ni por enterado se dio de que los tricolores veracruzanos relanzaban su organismo pensante. De la anterior dirigente de la fundación, Gina Domínguez, encarcelada y sujeta a proceso judicial por el gobierno panista de Yunes Linares, ni siquiera la mínima mención les mereció, ni para su defensa o crítica, mojigatos y pusilánimes los priista esperarán el milagro de un nuevo retorno al poder, aunque la mayoría de los asistentes al evento lo más probable es que ya no les toque. Por último, los senadores priistas Héctor y Pepe tampoco consideraron importante asistir.