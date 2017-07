Petroquímica corre el riesgo de ser abandonada: asesor de Pemex

Connect on Linked in

COATZACOALCOS

Petróleos Mexicanos (Pemex) debería apostar por la lógica industrial, pues de lo contrario las plantas petroquímicas -como las asentadas a las afueras de Coatzacoalcos, al sur de la entidad- podrían terminar abandonadas, afirmó el asesor de la empresa, Fluvio César Ruiz Alarcón.

En entrevista, señaló que la petrolera ha dado prioridad a la exploración y la producción –representa casi el 80 por ciento de la empresa- en lugar de la industria petroquímica, debido a que la primera genera ingresos en menor tiempo que la segunda.

Ruiz Alarcón dijo que para México sería frustrante que en pleno siglo XXI sólo pudiera aportar al mercado sus reservas de energéticos, aunque en el caso del gas –por ejemplo- no puede extraerlo en su totalidad por condiciones fiscales.

El especialista insistió en que el régimen fiscal es uno de los principales obstáculos para la empresa productiva del Estado.

Incluso, resaltó que el despido masivo de trabajadores no es una solución, toda vez que la nómina no rebasa el seis por ciento de sus ingresos.

“Por más que se recorten trabajadores ahí no está lo importante del gasto. La masa salarial de Pemex representa entre el seis y el siete por ciento de sus ingresos, si corrieran a la mitad de los trabajadores se ahorraría Pemex el tres por ciento, el punto no está ahí, el punto está en el régimen fiscal y en otros elementos”, manifestó.