Asuntos Públicos – La novia de Duarte, una historia secundaria

Eduardo Coronel Chiu

La novia de Duarte, una historia secundaria

Con la captura de la viuda alegre, Xóchitl Tress, presuntamente a solicitud de la Fiscalía del gobierno de Miguel Ángel Yunes –según la nota filtrada ayer– hay un nuevo capítulo de la serie El show de Javier Duarte, el ex gobernador huésped del Reclusorio Norte, procesado por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Referida por uno de los delatores como la “novia” o “amante” de Duarte, a quien el ex gobernador “obsequió” con dinero público una mansión y camioneta de lujo, es un personaje que sazona la tragicomedia del saqueo y la escenificación del castigo a la corrupción política.

Aunque tiene los ingredientes para atraer a la audiencia –mujer joven, curvilínea y exhibicionista, famosa en redes por sus fotos topless y amoríos adúlteros con actores políticos, viuda del panista Gregorio Barradas, un presidente municipal electo, asesinado en 2010 antes de asumir el cargo, “amante” del villano rapaz, beneficiaria ilegal de recursos públicos–, Xóchitl Tress no pasa de tener un papel muy secundario y menor en la gran maquinación cuantificada ahora en más de mil 600 millones de pesos para extraer y lavar dinero del Gobierno del Estado.

Pasó entre los brazos del PAN y del PRI, candidata perdedora a diputada con el PAN, funcionaria en el gobierno de Duarte, ocupó un breve periodo la dirección de espacios educativos, salpicada en la investigación de delincuencia organizada y lavado de dinero, ayer fue detenida en Puerto Vallarta.

Apa-Pacho Resort

Vendrá Xochitl a Veracruz –Pacho la espera, los reflectores de la mala fama la harán estrella instantánea por unos días. Habrá que ver cuáles son los cargos y cuánto le pueden probar –ya que no hay delitos de cama–, la forma que conectarán los bienes con el delito contra el servicio público –al parecer le imputarán enriquecimiento ilícito– y la presunción de inocencia, si le demuestran que sabía y participó en el ilícito. En todo caso, se trataría de delitos menores, pero como ya se sabe la fórmula local para retener y exhibir a los reos del circo, seguro le darán prisión preventiva de cuando menos un año, y sujeción a proceso, mientras dura el gobierno de Yunes.

No era de los intocables

No corrió con la suerte del pacto protector que concedió el puente londinense de plata a Karime Macías, Mrs. Merezco Abundancia.

Tampoco contaba con los arreglos y recursos reintegradores bajo el agua de muchos de los integrantes del círculo interno de la banda de Duarte –incluso sus familiares cercanos– y ex funcionarios, con los que no se mete el gobernador Yunes.

Se fueron de vacaciones

Ayer concluyó el periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado. Los diputados locales, como es sabido y criticado, reciben hasta un cuarto de millón de pesos al mes, dejarán de laborar. Salvo los 10 integrantes de la diputación permanente que tendrán alguna actividad en el receso, los 40 restantes la llevarán suave. Reanudan sesiones ordinarias hasta los primeros días de noviembre, tres largos meses vacacionales que solo interrumpirán si hubiera una convocatoria excepcional a sesión extraordinaria.

Se vaciaron

Pero antes de irse se vaciaron, claro, siguiendo instrucciones de su jefe el gobernador Yunes. Le concedieron las autorizaciones para sus prórrogas del negocio carretero con sus socios Ruiz, aprobaron el paquete de créditos a ayuntamientos para que contraten en los meses que quedan de Hidalgo, engancharon a otros tantos municipios en el negocio de la privatización del servicio de alumbrado público (iniciado en el pasado sexenio dicen por Cecil Duarte, hermano del ex gobernador).

También le tocó prórroga a Américo

Encarrerados con las prórrogas anticipadas, tomar ahora alguna ventaja y dejar las obligaciones a los que siguen, los diputados locales concedieron ayer la que tenía pendiente el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga.

Podrá el ayuntamiento saliente prorrogar la concesión a la empresa Proactiva 15 años mas –contados a partir del año próximo– para la operación del relleno sanitario ubicado en El Tronconal. Entre cuestionamientos de intereses para favorecer a la empresa concesionaria y exigencia de dejar la decisión al siguiente gobierno municipal, hace unos meses se atoró la aprobación. Pero ahora los diputados ya estaban aceitados para la decisión.

Se ve muy poco el beneficio directo de la prórroga. La concesionaria se compromete a donar al ayuntamiento un camión de recolección carga trasera de veinte yardas cúbicas (??????).

Como finta se adorna que los proactivos harán un nuevo relleno sanitario y hasta van a generar energía eléctrica de la basura, un biodigestor que avala el Banco Interamericano de Desarrollo. ¡Cómo no!

De nada le sirvió al alcalde electo, Hipólito Rodríguez, acudir a protestar a la sesión legislativa. Américo le clavó el segundo gol (igual a Xalapa), el primer tanto fue el gasoducto.