Confirma HBO que sufrió ciberataque

Ciudad de México

Luego de que HBO confirmara que sufrió un ciberataque, en Internet se filtró información sobre sus series, incluida la exitosa “Game of Thrones”.

De acuerdo con Entertainment Weekly, los hackers obtuvieron 1.5 terabytes de información de la compañía. Entre lo que ya apareció en Internet están episodios aún sin estrenar de “Ballers” y “Room 104”, además hay material escrito que se cree es del próximo capítulo de “Game of thrones”.

Los hackers anunciaron que habrá más filtraciones pronto.

La compañía confirmó en un comunicado que sufrió un ataque y los hackers robaron información; sin embargo, no se ofrecieron detalles de los datos robados.

A través de un comunicado, la empresa indicó que de inmediato iniciaron con una investigación y ya trabajan con la policía y empresas de ciberseguridad. “La protección de los datos es una prioridad en HBO y tomamos seriamente nuestra responsabilidad para proteger los datos que poseemos”.

El pasado abril, Netflix sufrió un ciberataque que terminó con la filtración de episodios de la temporada cinco de “Orange is the new black”.

Mientras tanto, HBO GO, la plataforma online del canal, tuvo fallas por tercer fin de semana consecutivo. “Aquellos usuarios que continúen teniendo problemas con HBO GO pueden dirigir los detalles de su caso”, pone un comunicado de la empresa en redes sociales.

Por tercer domingo consecutivo, usuarios de la plataforma de Tv por internet de HBO se quejan por no poder acceder al capítulo tres de la nueva temporada de la serie Game of Thrones.

Profeco informó que ha enviado requerimientos a la empresa para conocer la causa y solución a los problemas presentados y pidió a los usuarios que presenten sus quejas ante la Procuraduría.

Las fallas coinciden con la transmisión de los nuevos capítulos de “Game of thrones”.