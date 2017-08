Congreso valida ampliar concesión del relleno sanitario de Xalapa 15 años más

Connect on Linked in

Redacción AZ

La mayoría del Congreso local PAN-PRI y Juntos Por Veracruz- validó ampliar por un plazo de 15 años más la concesión del relleno sanitario de Xalapa a la empresa Proactiva, que tendrá que construir uno nuevo en un terreno anexo a El Tronconal.

En la última sesión ordinaria del periodo finalmente se votó el dictamen que ya había sido retirado del orden de día en dos ocasiones, y de acuerdo a las nuevas condiciones se obliga a la concesionaria a realizar la donación al municipio -en un plazo no mayor a tres meses contados a partir de la firma del convenio- un camión de recolección modelo 2015 y una caja compactadora nueva.

Además deberá poner en operación un sistema de tratamiento de residuos sólidos con generación de energía eléctrica, así como la posible instalación y operación en el futuro de una planta de separación de residuos sólidos.

En el convenio se menciona que uno de los objetivos de la prórroga de la concesión es la construcción y funcionamiento de un nuevo relleno sanitario, en un terreno anexo al que actualmente funciona, y que dicho terreno será proporcionado por el municipio de Xalapa, se lee en la autorización.

Previo a la votación del dictamen la diputada Tania Carola Chazaro pidió retirar el dictamen del orden del día, pues dijo era necesario un mayor análisis del costo del servicio.

La moción suspensiva fue desechada y toco el turno a la diputada local Daniela Griego Ceballos, quien dijo que no era viable votar la concesión, pues el desempeño de la compañía no brinda la seguridad que se dará un correcto tratamiento a los desechos sólidos.

Todo indica que quieren dejar amarrado un negocio a 15 años, no se puede hacer una prórroga en base a la construcción de un nuevo relleno, pues estos modelos ya no son viables.