Dale Dale – Agarran a la Tress en lujoso Hotel de Vallarta

Agarran a la Tress en lujoso Hotel de Vallarta

Como si fuera una criminal de alta peligrosidad detuvieron a la ex directora de Espacios Educativos en el gobierno pasado, Dominga Xochitl Tress, quien estuvo en el cargo apenas unos cuantos meses, pero como se vio relacionada sentimentalmente con el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y le dio unos millones de lo que se robó, más una camioneta, así como una casa y dicen en su reporte oficial que un departamento de lujo, al parecer se le olvida a la Fiscalía la casa de Costa de Oro en Boca del Río. Desde hace semanas era sujeta a investigación y curiosamente fue detenida como si fuera alguien muy peligroso, esto no lo decimos en su defensa, pero sí se ve extraño el extraordinario despliegue de recursos que se han utilizado para detener y trasladar a la Tress, ya que la detuvieron del otro lado del país, en Puerto Vallarta, y para transportarla a Veracruz dispusieron de un vuelo privado.

Sin embargo, aunque hay muchos ex funcionarios y familiares del gobernador que se llevaron verdaderas fortunas y siguen libres, que han estado o están aquí en Veracruz, muy al alcance de las autoridades de la Fiscalía y ni quien los moleste. No tienen ni procesos abiertos, ni acusaciones formales.

Al momento de su detención, la ex amante de Duarte disfrutaba en traje de baño de las instalaciones del Hotel Grand Miramar All Luxury Suites and Residence en Vallarta.

Se conforman con la dos, goza de impunidad la uno.

La detención de Xóchitl Tress sigue siendo parte de un plan de dar un show mediático, que quisieran mantener desde el palacio de Gobierno del Estado hasta las elecciones del 2018, por eso es que prefirieron detenerla a ella que incluso a la propia esposa de Duarte, Karime Macías. Que seguro le habría dado mucho más gusto a la gente, ya que por todos es señalada como el “cerebro” de la banda de Duarte y quien daba órdenes directas de cómo invertir el botín de lo saqueado al estado. Pero quien tal vez quizá tenga pactada la impunidad con el actual gobierno del estado y el federal, ya que no le han movido al asunto de su detención. No olvidemos que Karime Macías se fugó con su esposo, el ex gobernador, a Guatemala, porque pensó que también resultaría detenida e imputada por complicidad, pero solo lo detuvieron a él en el país vecino del sur, a ella la dejaron salir del país junto con sus hijos, hermana y cuñado, todos implicados en el saqueo y en el lavado del dinero.

Se conforman las autoridades con detener a la Tress que fue la “dos”, ya que la “uno” no está disponible por el arreglo con su esposo.

Otros de los que no han sido citados a declarar o a dar alguna respuesta de todos los bienes y millones que tienen, son la misma familia del ex gobernador, su mamá y sus 3 hermanos, dos de los cuales todavía andan en el estado como si nada les pudiera pasar, sus suegros, cuñados, primos y una larga lista de socios, amigos y prestanombres. Así que por lo visto el pasado panista entre Xóchitl Tress, sus amoríos con algunos de los que hoy están en el poder y varias cosas más, hicieron que al menos le hagan pasar un mal rato a la ex candidata panista, que se hiciera famosa por sus fotos semi desnuda, no sabe cuántos meses le va a durar el problema ni cuánto le cueste.

Por lo pronto, de entrega inmediata ya la trajeron en vuelo exclusivo a Veracruz y en la madrugada decidirá un juez de control su condición jurídica.

Otros se la pasan mejor

Eso sí, entre lo chusco que buen chiste se aventó Gabriel Deantes, diciendo que gran parte del dinero que tiene es donación de su cuñada La Guereja, la actriz cómica, María Elena Saldaña, quien ya quisiera tener esos millones que dice Deantes que les donó a su hermana y sus hijos. Ya que la pobre Guereja tiene años que la dieron de baja de la televisión, y se la pasa buscando chambitas de lo que sea por todos lados para sobrevivir.

Por su parte, el ex alcalde de Boca del Río, Salvador Manzur, fue visto por Cancún de vacaciones, quien ya trata de pasar desapercibido, no sea que vayan a volver a acordarse que existe, aunque ya pagó algunos requerimientos que le hicieron para no “molestarlo”, quien sabe si su casa de Woodlands esté incluida en el trato.