La Güereja me prestó 2.5 millones, dice Deantes

Redacción AZ

El ex oficial mayor de la secretaría de Educación de Veracruz (Sev) Gabriel Deantes Ramos aclaró que la actriz y comediante María Elena Saldaña mejor conocida por su personaje “La Güereja” “prestó, no donó, prestó” dos millones 500 mil pesos en el año 2015, a su esposa, Laura Guadalupe Saldaña Ramírez.

Explicó que esta cantidad esta reportada ante la Contraloría General del Estado (CGE) y es ahí donde obtuvo el dato la Fiscalía General del Estado (FGE) para mostrarlo como prueba del presunto delito de enriquecimiento ilícito, por el orden de 59 millones 951 mil 889 pesos

El formato de la Contraloría General del Estado para determinar los ingresos de funcionarios públicos, tiene un apartado en el que deben dar a conocer los ingresos del cónyuge, explicó.

“Los funcionarios estamos obligados por ese formato a determinar los ingresos de nuestro cónyuge y eso es exactamente lo que se hizo en su momento en la declaración patrimonial” expuso.

El ex subsecretario de Finanzas y Planeación en la ex administración estatal del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, dijo que “Vale la pena hacer una aclaración, leí en una nota periodística que se trataba de una donación, eso es totalmente incorrecto, en el expediente que hoy obra en el poder de esta juzgado y desde hace mucho tiempo en la propia Contraloría del Estado existe un contrato de mutuo, ósea un préstamo, no una donación hay que aclararlo”.

Deantes Ramos dijo que la hermana mayor de su esposa (María Elena Saldaña) le cedió el dinero en calidad de préstamo y esta cantidad no forma parte de sus ingresos, sino de su cónyuge. “Es un tema personal entre ellas, no es objeto de lo que están determinando de mi supuesta irregularidad, de mi supuesto incremento patrimonial, no tiene nada que ver, no es un tema como la propia nota trata de desvirtuar, no tiene que ver con mis ingresos” indicó.