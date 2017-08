Sin pago, trabajadores de vectores en el norte

Redacción AZ

Pese a que la semana pasada se puso en marcha la campaña masiva de prevención y combate al dengue, chikungunya y zika los trabajadores de vectores de la Jurisdicción Sanitaria III podrían parar labores ante la falta de pago de las últimas tres quincenas, aunque están en diálogos con la Secretaría de Salud si en esta semana no reciben el pago pendiente realizarán un paro de labores, pues además enfrentan la falta de material de protección para realizar su trabajo.

De acuerdo al dirigente de la sección 70 del SNTSA, Eder Uriel López Lazcano, el adeudo es cercano al millón de pesos y los trabajadores han mantenido tolerancia con la Secretaría de Salud, sin embargo la situación actualmente es insostenible.

Manifestó que son alrededor de 150 trabajadores del departamento de vectores los afectados por esta situación, los cuales fueron contratados desde el 16 de mayo y solamente se les pago un mes de manera puntual, pero desde hace mes y medio no han recibido ningún pago.

Indicó que la situación incluso afectó a trabajadores eventuales a quienes se les adeuda un mes completo, mismos que dejaron de laborar desde finales de mayo y a la fecha no les han liberado el salario correspondiente.

Subrayó que el monto en adeudo es cercano al millón de pesos y aunque entienden la complicada situación económica que enfrenta el estado ya los trabajadores no pueden estar sin el salario correspondiente a su trabajo.

Además de que enfrentan carencia de material para realizar su trabajo, pues no se les brindan mascarillas ni cubre oidos, mientras que para recorrer los 21 municipios que tiene la Jurisdicción Sanitaria III solamente cuentan con tres unidad móviles, cuando lo ideal sería contar con al menos diez camionetas.

Les daremos esta semana para cumplir con lo exigido, como son pagos del personal de apoyos voluntarios así como la compra de llantas para los vehículos, y equipo de protección como son mascarillas y cubreoidos, subrayó.

En caso de que no tengan respuesta los trabajadores vectores realizarán un paro de labores y no descartan las movilizaciones de protesta tal y como lo realizaron en años pasados cuando la administración estatal de Javier Duarte de Ochoa también incumplida con sus pagos.