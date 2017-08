Dan dos años de prisión preventiva a Xóchitl Tress

Connect on Linked in

XALAPA

La ex directora de Espacios Educativos en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Xóchitl Tress Rodríguez, recibió dos años de prisión preventiva como medida cautelar al ser imputada por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el probable delito de enriquecimiento ilícito.

Al ser presentada ante el juez de Control de este distrito judicial de Veracruz, la ex funcionaria estatal fue notificada de que se le embargaron sus bienes, incluida una residencia ubicada en el fraccionamiento de Costa de Oro de Boca del Río.

Tress Rodríguez fue detenida en el destino turístico de Puerto Vallarta la noche del lunes por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y fue trasladada a la entidad veracruzana una vez que se valoró su estado de salud.

El nombre de la ex directora de Espacios Educativos salió a relucir en la carpeta de investigación que integró la Procuraduría General de la República en contra del ex mandatario veracruzano donde se le mencionó como su supuesta pareja sentimental y como quien recibió como regalos un departamento y una camioneta de lujo valuados en tres millones de pesos.

Al ser presentada ante el juez de Control de este distrito judicial de Veracruz la madrugada de este martes, se le informó de los delitos que le imputó la FGE, ya que supuestamente sus ingresos no coinciden con los bienes que posee, por lo que se presumió el enriquecimiento ilícito.

En consecuencia, se dictó prisión preventiva de dos años a la ex funcionaria estatal, por lo que se le ingresó en el penalito de Playa Linda a la espera de que se resuelva su situación jurídica.

Por su parte, el abogado defensor de Tress Rodríguez solicitó un plazo de 72 horas para presentar pruebas de descargo que permitan a su cliente obtener la libertad y la suspensión de proceso, pues se tratará de comprobar que sus bienes fueron obtenidos lícitamente.