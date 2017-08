María León responde con música urbana

Zacatecas, Zac

La cantante María León está preparando su primer disco como solista y para hacerlo trabajó con productores de género urbano, con personal de la disquera de Marc Anthony, de Maluma y hasta con los que han colaborado con Natalia Lafourcade.

La ex vocalista de Playa Limbo dice que quiere que su material sea bailable, pero con letras inteligentes y que expongan el sentir de las mujeres en un momento en donde el reggaetón sólo le ha dado voz a los caballeros.

“Siento que es un medio plagado de hombres, pero a las mujeres también nos gusta hacer el amor, también nos gusta sentirnos coquetas y el hecho de que nos guste sentirnos coquetas no nos estereotipa en cierto tipo de mujeres que están rechazadas por la sociedad”, opina.

“De empoderamiento, de libertad, pero no de este empoderamiento intolerante o de autoridad. No tiene ninguna pretensión, son canciones para bailar y con letras inteligentes. Trabajé con gente del urbano y combiné con cosas de baile, que siempre me ha gustado, pero que tenga mucho contenido”, comparte la cantante.

Tras su salida de Playa Limbo, León está en el camino de ser ella misma y de mostrar lo que por tantos años le ha costado aprender, como es el baile.

“Hay ritmos latinos y cosas más pop en el disco; a mí siempre me ha gustado bailar y nunca pude explotarlo porque anteriormente éramos más cabezas, pero ahora que tengo la libertad de hacerlo”.

Es así como también, explica, buscará convencer a las mujeres de hablar de cosas como son, de sentirse sensuales, de conocerse y de vivir.

“Yo empecé a plasmar esta cosa que siempre he sentido de libertad, de necesidad, un poco sí de equidad, sobre todo entre las mujeres dejarnos sentir, dejarnos vivir, porque la vida es solamente una, y todos vivimos esas cosas, algunos lo hacemos a través de la música, pero ahí está la sensualidad, y la primera forma de superarlo es aceptándolo y hablando de eso”.

María León es la protagonista del video musical de la canción “Todavía no te olvido” de Río Roma, en dueto con Carlos Rivera. El audiovisual contó con los escenarios naturales de la tierra zacatecana y su cantera rosa, para hablar un poquito de desamor.