No hay dinero para pagar la franquicia del WTC

El secretario de Turismo del Estado, Leopoldo Domínguez Armengual, confirmó que hay riesgo de que se pierda la franquicia del World Trade Center que se ubica en Boca del Río ya que el costo de la misma es de 30 mil dólares anuales.

Al arribar al aeropuerto de Veracruz para inaugurar la nueva ruta aérea de Aeromar, la autoridad estatal explicó que ignora bien los detalles porque el tema está a cargo del director del recinto José Antonio Gómez Ruiz quién “está de vacaciones” pero a su regreso se hará cargo de la situación.

“No lo sé todavía porque no he podido platicar todavía con José Antonio Gómez Ruiz que es el que trae el tema, él está de vacaciones, regresa ya a mediados de esta semana y con mucho gusto después les daría yo la respuesta”, subrayó.

Trascendió que ante la escasez de recursos del gobierno del Estado, el actual WTC que opera desde la administración de Dante Alfonso Delgado Rannauro, pueda perder la franquicia y quedar solo como el Centro de Convenciones y Exposiciones de Veracruz como en principio abrió sus puertas.

“Sí es una franquicia desde luego pero repito los detalles los tiene él, no me gustaría aventurarme a decir algo que no, depende de mí desde luego pero hay un responsable que es quien lleva todo el tema, tengo entendido que si se está en pláticas con ellos”, agregó.

El titular de Turismo en el Estado, opinó que aún tienen unos días para determinar cómo procederá el gobierno estatal al respecto y consideró que la franquicia debe pagarse pero primero habrá que analizar la factibilidad económica.