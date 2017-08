Asuntos Públicos – Inseguridad y crítica

Eduardo Coronel Chiu

Inseguridad y crítica

La violencia criminal desbordada en Veracruz es inocultable. No es una invención de los medios de comunicación ni resulta de un miedo colectivo imaginario; la percepción de inseguridad y temor de los veracruzanos reflejada en encuestas –como las del INEGI– entre otras, son temas de conversaciones cotidianas; corresponden a la realidad objetiva. Hay un incremento sustancial de la incidencia delictiva en Veracruz en el periodo que lleva como gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en estos siete meses, y ahí están las cifras oficiales, incluso las del Sistema Nacional de Seguridad Pública que tiene como fuente el ministerio público del estado.

Pero al gobernador Miguel Ángel Yunes no le parece que los medios de comunicación reflejen y critiquen el estado de inseguridad que prevalece. Le disgusta que resuenen las exigencias ciudadanas para contener la ola delictiva, se queja de que no se reconoce la labor de los cuerpos de seguridad; pareciera confundido con la tarea de cada quien. Aunque como servidor público está sometido al escrutinio y la crítica, y es responsabilidad primaria del estado garantizar la seguridad de la población en su persona y bienes, Yunes, como un Memo Ríos de la política, pide a los comunicadores: aplausos, aplausos.

Las cifras e imágenes del miedo

La estadística pone los números a la casa, cuantifica los cadáveres, pero más impresionan y aterran las imágenes recurrentes de ejecutados, levantados, embolsados, descuartizados, desaparecidos y alguna vez encontrados en el anonimato masivo de las fosas clandestinas. Veracruz ensangrentado, con la marca intimidatoria de la guerra mafiosa donde no se sabe bien quién es quién.

En la jornada de ayer, los medios registraban más de 10 homicidios intencionales, la semana pasada se acumularon más de 40, y en el periodo enero-junio, las cifras oficiales reportaban 935 víctimas, ocupando Veracruz el quinto lugar nacional en homicidios dolosos.

Los secuestros al mes de junio eran 103, Veracruz el segundo lugar nacional (después del Estado de México), en el mismo periodo se denunciaron 253 extorsiones –el cuarto lugar nacional–; además de otros delitos que también son elevados en el estado, los robos en varias modalidades, bancarios, dentro y a la salida, casas habitación y de vehículos, entre otros, aparte de los del fuero federal.

No es lo mismo…

Ser candidato que gobernante, esa es la diferencia de condición que padece Yunes; como candidato a gobernador se sirvió de la denuncia de la inseguridad y fanfarroneaba de que resolvería el problema en los primeros 6 meses de gobierno, porque él era un experto (los delincuentes temblarían como villanos en western de John Wayne). Ahora lo único que no le falta (porque la Federación le ha mandado tropas y mandos) son excusas. Todavía quiere echarle la culpa a Fidel Herrera y a Duarte, cuando él ya cumplió 8 meses de ser el gobernador. Sus resultados en materia de seguridad no complacen a nadie. Imposible que reciba aplausos o reconocimiento. Que haga su trabajo y que deje que los medios de comunicación hagan el suyo.

Xóchitl, sólo unos días mas de Playa… Linda

Dicen que Xóchitl Tress no ha perdido sus poderes, que en los próximos días lo demostrará.

Hay versiones de fuentes cercanas al proceso penal de que terminará pronto la telenovela de su linchamiento como la amante de Duarte, beneficiaria ilegal de las migajas del gran saqueo. Al fin de cuentas eran sólo unos cuantos bienes de poca monta comparados con los varios miles de millones de pesos que se llevó la banda de Duarte, muchos de ellos a la vista impunes, nada al lado de la inmensa fortuna que controla Karime Macías en el dorado exilio londinense.

Estarían por desplegar el cierre del infortunio de Xóchitl. El rescate a la dama. Lo que pasó pasó; su orden de aprehensión ejecutada allá en las playas de Vallarta para ser confinada a otra Playa (Linda), al Penalito en el puerto de Veracruz, seguido del escarnio de su vida privada, que lo sepa México –hasta el amorío con un Tigre del Norte le sacaron–, el embargo de su residencia en Costa de Oro, la acusación por enriquecimiento ilícito por haber recibido obsequios de Duarte que no pagó con su tarjeta de nómina, sino con dinero del Gobierno del Estado triangulado hacia empresas fachada.

Xóchitl, nos dicen, ya tiene un trato con Jorge Winckler, el fiscal de Yunes. Hoy que se celebre la audiencia de vinculación ante el juez de control aceptará los cargos, devolverá los “obsequios” y parte de dinero, además, lo contará todo acerca de Duarte… Íntimamente Duarte. Y el sábado la soltarán. Seguirá el proceso en libertad.

No se crea que pudo la corriente de opinión de que era una chiva expiatoria, su detención contrastó el trato de impunidad hacia la esposa de Duarte, Karime Macías, saña con la amante, pacto para proteger a la esposa.

No; el mejor abogado que atrajo Xóchitl a su causa se apellida Yunes, Fernando, el hijo del gobernador, el mismo de aquella cabalgata juntos, como Tony Aguilar y Flor Silvestre.