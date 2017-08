Besson y Delevingne presentan Valerian

CIUDAD DE MÉXICO

El director de cine francés Luc Besson, acompañado de los protagonistas de la cinta “Valerian”, Cara Delevingne y Dane DeHaan, ofrecieron una conferencia de prensa para presentar su película en México.

Al presentarse con el público, Besson pidió que los presentes permitieran ver sus caras y bajaran los celulares. Le siguió la modelo Cara Delevingne quien dijo: “Queremos ver sus bellas caras”.

Al ser cuestionados sobre lo que la gente podrá ver en la cinta, el actor Dane DeHaan dijo: “Creo que mi mente no llega a tanto ni tan lejos como lo hace la de Luc Besson. Cuando leí el guión por primera vez fue un poco apabullante todo lo visual y era denso al mismo tiempo, todo lo visual, los aliens, los efectos y hubo veces en las que yo no podía identificarme del todo con los mundos, entonces recurría a Luc para que me explicara. Creo que tuvo que hacerlo unas veinte veces y ni aún así lo entendía del todo”.

Por su parte, la modelo Cara Delevingne, quien definió la película como épica, para robarte el aliento y toda una montaña rusa, expresó su alegría de ser parte de este proyecto: “En cada película que hago siento que aprendo mucho de los increíbles directores y actores con los que trabajo, miren a los dos que tengo sentados a mi lado. Soy como una niña y me vuelvo una esponja, pero para este rol, como he hecho muchas cosas más, cuando haces una película por seis meses nunca sentí que había honrado al personaje como lo hice en esta. Apenas me doy cuenta de todo el trabajo que puedo hacer cuando estoy totalmente enfocada”.

Relajados, de buen humor y sonrientes, accedieron a contestar algunas preguntas por parte de la prensa nacional e internacional que se dio cita en un hotel localizado en Paseo de la Reforma.

Besson, director de otras cintas de gran calibre como “El Quinto Elemento”, subrayó la importancia de apoyar el cine nacional, ya que dijo, conoce del talento mexicano.

Besson pide apoyar al cine y talento mexicano

Luc Besson, director de cine francés responsable de éxitos taquilleros como “El quinto elemento”, presentó “Valerian y la ciudad de los mil planetas” acompañado de sus protagonistas Cara Delevingne y Dane DeHaan.

Durante la conferencia de prensa ofrecida horas antes a su presentación en un complejo de cine de la Ciudad de México, Besson recalcó la importancia de apoyar el cine y talento mexicano, algo con lo que él se identifica, ya que con el afán de no seguir las reglas de nadie, decidió abrir su propio estudio de producción hace 21 años llamado EuropaCorp.

“Creo que la diversidad es lo que nos enriquece y estoy feliz de aportar algo tan colorido y diferente. Es importante que ustedes, prensa y gente, también peleen por su libertad, la de poder escoger diferentes filmes porque un día van a tener 10 películas de superhéroes y es todo lo que van a tener. Si no lo hacen, al final tendremos un solo periódico y una radio”.

Continuó: “No todas las ciudades alrededor del mundo tienen cine nacional y México tiene uno y es bastante bueno. Sé que hacen su trabajo y hacen críticas sobre lo que es bueno y malo, pero apóyenlos por favor. Necesitamos del cine independiente en todas partes y las películas nacionales mexicanas y los directores, apoyen a sus chicos”.

Besson subrayó que una de las ventajas de las que puede darse el lujo es la de no tener que rendir cuentas a nadie más que a su talento creativo.

“Un punto importante es la libertad, porque no tenemos mucha de ella hoy. Los negocios están involucrados, piden a tal persona porque genera ganancias o esta otra porque es buena para la audiencia en español. Escogí a Cara y a Dane porque eran los mejores para esos papeles, ese es mi orgullo. Me siento como un pintor, que debe pintar, tenemos la libertad de amar o no una pintura y eso está bien”.

Cara Delevingne declaró que, además de poder ir al set y usar trajes asombrosos así como hacer uso de su imaginación para sentirse como niña nuevamente, podía ver cuánto disfrutaba Besson su trabajo como director.

“Creo que para nosotros más allá de la presión está el honor de caminar con Luc, que es uno de nuestros directores favoritos de todos los tiempos, e interpretar personajes tan increíbles que él ha adorado durante toda su vida desde niño”, afirmó.

Dane DeHaan, quien interpreta a Valerian, agregó: “Luc siempre se aseguró de hacer una película que todos pudiéramos disfrutar y nunca puso presión alguna sobre nosotros, cada día era una celebración. Pude ir al set todos los días y ser testigo de cómo hacia sus sueño realidad y esa es una experiencia que nunca olvidaré”.