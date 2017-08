Dale Dale – Yunes se queja de que se quejen

Yunes se queja de que se quejen

Siguen los actos crimínales al por mayor, una decena de homicidios ayer. Como ya es práctica diaria, se reportan ejecuciones de un taxista en Tuxpan a plena luz del día, otros más fueron asesinados en Xalapa, Papantla. Mientras que en Río Blanco asaltaron con violencia una sucursal de Banamex, mataron a 3 en Cuitláhuac en un autolavado, entre varios robos más y otros delitos que no son difundidos y que si no hay heridos o muertos ya no van ni a denunciar.

En San Andrés Tuxtla hubo manifestaciones para exigir justicia por el secuestro y asesinato de la empresaria Evelyn Sifuente, que aunque pagaron el rescate que exigieron los secuestradores fue asesinada, de quien ya presentaron a los supuestos responsables y les dieron un año de prisión preventiva.

Ya hay nuevo comisionado de la Policía Federal, entró Israel Galván Jaime, luego de que hace unas semanas fuera asesinado Camilo Castagné, quien se desempeñaba en este cargo, ahí aprovechó el gobernador del estado Yunes Linares para mostrar su molestia de que sea criticado el gobierno que encabeza y que prometió seguridad eficaz en el estado, promesa que no ha pasado de ser pura demagogia política de campaña electoral. Declaró el gobernador que las corporaciones hacen su mejor esfuerzo por disminuir la inseguridad, que están tratando de resolverlo, se queja de que es injusto no reconocer el sacrificio que realizan las fuerzas policiales. Pero mientras no lo resuelvan y ni siquiera vaya en descenso, seguirán saliendo este tipo de notas, que no son las que quisieramos ver, ya corre el octavo mes de su gobierno que sólo durará dos años y no se ven avances.

Más show que justicia

Solo han hecho show y movido temas mediáticos para tratar de tener impacto y mantener el tema de la cacería de duartistas, ante la falta de resultados en materia de seguridad.

Se ve irrisorio que le den a Xochitl Tress dos años de prisión preventiva y a unos supuestos secuestradores solo un año, no hay congruencia.

Pero no sólo dan show los panistas del gobierno estatal, también el ex secretario del trabajo de Javier Duarte, Gabriel Deantes, es de los que insiste en decir que sus millones fueron herencia de sus papás, donaciones de la familia de su esposa, préstamos de su cuñada María Elena Saldaña, la cómica conocida como la “Güereja” y varias mentiras más que nadie le cree.

El mail de la Guereja a Deantes

Verdad o mentira, pero filtran en redes un supuesto correo de la cuñada del ex duartista, la “Guereja” prestamista, que se refiere a los dos millones y medio de pesos que Gabriel Deantes declaró ante el juez que lo procesa por varios delitos de corrupción, que su cuñada se los prestó.

Pues en un supuesto mail le pide María Elena Saldaña, este es su nombre oficial, a su “cuñiringo” así le llama a Deantes como mote afectuoso, que le pague el préstamo que reconoce que le hizo ella para ayudarlo en su coartada.

Le reclama los dos y medio millones, públicamente reconocidos, más intereses, un total de cerca de cuatro millones de pesos.

Le dice a Deantes que él conoce muy bien la situación económica actual de la “Güereja”, quien desde hace varios años no consigue ningún contrato en la tele, de donde la despidieron ya hace mucho.

Qué buena falta le hace el dinero que le prestó, ante el escaso trabajo en la artisteada.

Cómo la ven.