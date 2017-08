En pobreza 1 millón 700 mil niños y adolescentes

Connect on Linked in

Redacción AZ

Un millón 700 mil niñas, niños y adolescentes veracruzanos viven en pobreza, que se refleja en carencias en su educación, salud, y en general en las condiciones de bienestar, advirtió la secretaria técnica de la Organización para el Desarrollo Social y Educación para Todos (ODISEA, A.C), Xóchitl Meseguer Lemus.

Indicó que dados estas cifras, la entidad se ubica en el lugar número 29 a nivel nacional en otorgar la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que sólo se ubica por encima de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. “La pobreza limita los demás derechos, en la pobreza no hay libertad, ni autonomía, ni participación. Desde la perspectiva del constitucionalismo contemporáneo, diga lo que diga la Constitución, la pobreza sigue indicando la nuestra es una sociedad indecente”.

Además, alertó que hasta ahora el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no ha presentado el Plan estatal de Trabajo respecto a los derechos de los niños, elaborar un sistema de información sobre la situación de este sector de la población.

“En lo que tiene que ver con la infancia no tenemos un plan y es obligación legal contar con un plan de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Entrevistada antes del informe “Las directrices del INEE y articular acciones interinstitucionales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes”, precisó que de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia en México, los menores en pobreza representan el 65.9 por ciento de la población.

“Viven muchas desventajas respecto al cumplimiento de sus derechos a la educación y consideramos que estas directrices necesitan una respuesta urgente del Gobierno estatal, no solo en términos de aceptar las recomendaciones, sino de hacer los cambios institucionales y asignar los presupuestos necesarios para que los niños y niñas indígenas vean cumplido el derecho a la educación”.

Y es que precisó que al menos el 13 por ciento de los niños en la entidad hablan lenguas indígenas y que viven en desventaja porque a partir de su ingreso a la secundaria acuden a escuelas con precariedades, o desertan pues tampoco hay escuelas que les garanticen su educación en lengua materna.

Meseguer Lemus agregó que en la entidad 337 mil 72 niños y adolescentes de 3 a 17 años no asisten a la escuela, lo cual equivale a la población total del municipio de Coatzacoalcos, y que la exclusión educativa se observa mayormente entre los menores de 3 a 5 años y en el de 15 a 17 años.

Por ello, aseguró que si bien es adecuada la búsqueda de dar seguridad a los ciudadanos, también lo es que se recorten gastos en otros rubros, como Comunicación Social del Gobierno del estado, y en cambio se destinen para atender las carencias que enfrentan los niños y adolescentes en el estado.