Investiga Fiscalía a Fernando Kuri por presunta falsificación de documentos

El coordinador de la fracción Juntos por Veracruz, Fernando Kuri Kuri, informó que fue requerido como testigo en una investigación en contra de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), donde cursó la licenciatura en Gestión y Administración Municipal.

Afirmó, “porque la Fiscalía me hace una invitación para declarar como testigo de una carpeta que está abierta en contra de la UPAV, y yo entregué ahorita para cotejo dónde están acreditados y certificados, donde están los folios y los cotejaron.”

Cabe recordar que la mañana de este miércoles personal de la Fiscalía acudió a las oficinas del diputado Kuri Kuri en el Congreso Local para hacer labor de cotejo de folios respecto a la licenciatura que curso en la UPAV.

No obstante, dejó en claro que a pesar de todo mantendrá su posición crítica en contra del Gobierno del Estado “es el trabajo que hacemos como legisladores y yo la verdad no entiendo los apretones y me citan como testigo yo cumplo como ciudadano y simplemente cumplí como ciudadano”.

De acuerdo a las primeras indagatorias, Fernando Kuri Kuri, es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto delito de falsificación de documentos, ya que al cursar sus estudios en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), Kuri Kuri habría comprado tanto el certificado de Bachillerato como el título universitario de Gestión y Administración Municipal.

Debido a lo anterior, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron a la oficina del legislador, el Secretario Técnico de la FGE, Gabriel Andrés Cámpoli y personal de investigaciones ministeriales.

Supuestamente el diputado local habría obtenido ambos grados sin asistir a clases, aprovechando presuntamente su cargo público en la zona sur de Acayucan, así como haber sido presidente municipal de Oluta en el periodo comprendido del 2011 a 2013.

Finalmente el legislador aseguró que no considera el actuar de la fiscalía general del estado como una amenaza a su persona, por lo que continuará asumiendo una postura crítica en contra del Gobierno del Estado, toda vez que su título cuenta con la validación de la secretaria de gobernación y el folio de la secretaria de profesiones, estudios que curso del 2011 al 2014.