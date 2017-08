Legisladores del PAN y PRD exigen investigar a Karime

XALAPA

Legisladores del PRD y PAN en el Congreso exigieron al Gobierno federal y de Veracruz castigar a la esposa del ex Gobernador Javier Duarte, Karime Macías, y no sólo a la supuesta novia, Xóchilt Tress.

El vicecoordinador de la bancada perredista de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, aseguró que Macías ha sido señalada como pieza clave en el “grupo delictivo” que tejió el ex Mandatario veracruzano y ninguna autoridad la ha tocado.

Por ello, consideró, el Gobierno estatal está desviando la atención o es parte del acuerdo que Duarte hizo con la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

“Pareciera que ahora la atención se quiere desviar hacia alguien que puede parecer como chivo o chiva expiatoria, que es la señora Tress.

“¿Por qué está sucediendo esto? ¿Es parte de los acuerdos que están llegando, de que no toquen a la familia y toquen a otras personas para que igual no terminen de decirse todo lo que se tiene que saber por la opinión pública? ¿Qué es lo que están queriendo ocultar?”, cuestionó el diputado.

Afirmó que el Gobernador Miguel Ángel Yunes puede actuar contra la esposa de Duarte, por lo que si es verdad que está comprometido en que toda la red de su antecesor pague por los robos que hizo, saque a la luz la información que tiene sobre Macías.

“Le hago una invitación respetuosa a Yunes para que salga y diga lo que tienen que contar de la señora Macías y que no permita que nadie que jugó un papel importante en esa cadena delictiva quede sin ser tocado”, demandó.

El diputado del PRD Rafael Hernández Soriano indicó que es una grave omisión del Gobierno federal haber dejado libre a Macías, pese a las evidencias de que ella formaba parte de la red de complicidades por las que Javier Duarte pudo desviar miles de millones de pesos del Gobierno de Veracruz.

“Que hayan detenido sólo a la señora Tress confirma la sospecha de que Duarte pactó su entrega a cambio de que se salvara a su familia, a su esposa Karime, no sólo a ella sino a otros miembros”, aseveró.

Manifestó que no hay ninguna investigación contra Karime Macías y se sabe que está en Londres y que, pese a conocer su ubicación, no hay ninguna solicitud de extradición.

“La detención de Tress es una cortina de humo para proteger a muchos más. Ahí están los diputados federales, los diputados locales que son parte de la red de cómplices, ahí hay todavía servidores públicos que no han sido investigados”, aseguró el perredista, integrante de la Comisión de Gobernación.

Por su parte, el coordinador del PAN en San Lázaro, Marko Cortés, confió en que Yunes cumpla con su promesa de que se perseguirá y sancionará a todos aquellos que cometieron un delito, entre ellos Macías.

¿El Gobernador debe tomar cartas sobre la esposa?, se le cuestionó.

“Contra todos aquellos que hayan cometido algún ilícito en el estado de Veracruz”, respondió.

Agregó que como partido, el PAN ha exigido a la Procuraduría General de la República integrar de forma muy robusta la averiguación para que no haya vicios, concesiones o pactos de origen.

“Y que entonces Duarte y todos sus cómplices sean sancionados con toda la fuerza de la ley”, demandó.