Salud y educación, focos rojos para menores en la entidad

Redacción AZ

El estado ha fallado en garantizar los derechos de los niños y adolescentes en Veracruz, por una falta de voluntad para hacerlo, advirtió el presidente del Consejo Directivo de Odisea, Asociación Civil, Luis Alberto Barquera.

Al presentar los resultados del Semáforo Municipal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, informó que ni la salud, ni el desarrollo social o participación de este sector de la población han sido prioridad para los gobiernos estatales.

Y es que ejemplificó que al menos medio millón de niños y adolescentes no cuentan con acceso a servicios de salud, y de los 2 millones 582 mil 521 de niños de cero a 17 años, al menos el 65 por ciento viven en pobreza.

En el segmento de cero a 17 años, Veracruz ocupa el lugar número 29 porque mantiene al 19.7 por ciento de sus niños y adolescentes en pobreza extrema y en pobreza al 65.9 por ciento.

Mortalidad infantil, en cifras rojas

La entidad se ubica en el lugar número 29 en cuanto al derecho la supervivencia, pues tan solo los homicidios de menores se han incrementado en 30 por ciento del 2000 a la fecha.

Además, la tasa de mortalidad infantil en menores de un año es de 13.6 por ciento, con mil 778 casos en lo que va de 2017; este mismo indicador en menores de cinco años registra 2 mil 73 muertes que ubican al estado en el lugar 26 a nivel nacional, uno de los más bajos.

Viven sin luz, agua o drenaje

Los menores se enfrentan a condiciones no solo de rezago, sino de precariedad, pues en el 30 por ciento (un millón 85 mil 165) de sus hogares no tienen disponibilidad de agua entubada; en 984 mil 617 casas tampoco cuentan con drenaje, y en al menos 41 mil no tienen servicio de energía eléctrica.

El Semáforo indica que 148 mil 865 niños y adolescentes tienen en su hogar un piso de tierra y en 626 mil casas se usa el carbón como medio para cocinar. Sin derecho a un nombre En pleno siglo XXI y con el apogeo de los derechos de los niños, en Veracruz hay 36 mil 886 menores de cero a cinco años que no cuentan con un acta de nacimiento que les dé identidad.

Pobres y sin acceso a la educación

El presidente del Consejo Directivo Odisea AC, Luis Alberto Barquera, advirtió que en el estado existen tantos niños sin acudir a la escuela como lo equivale a la población total de Coatzacoalcos.

A esto se debe que Veracruz ocupe el lugar número 29, de 32 entidades, en cuanto al índice de desarrollo.

Y es que actualmente existen 135 mil 619 menores de 6 a 14 años que son analfabetas; y entre los menores de 3 a 5 años, 169 mil 900 (es decir, el 40 por ciento) no asisten a la escuela.

Conforme la edad aumenta también el índice de menores que no acuden a recibir educación, pues de entre los 6 a 11 años se reportan 20 mil 674 niños en esta condición.

En el segmento de 12 a 14 años, al menos 33 mil 681 no asisten a la escuela y en el caso de los adolescentes de entre 15 a 17 años la cifra llega a 112 mil 817.

De manera global, el informe señala que existen 63 mil 795 menores que no han concluido su educación básica y tampoco asisten a as escuela.

Situación parecida ocurre en cuanto a infraestructura, pues en el estado hay por lo menos 2 mil 166 escuelas sin baños para los alumnos, y hay 9 mil 414 instituciones sin drenaje, y otras mil 78 sin servicio de energía eléctrica.

Y hablando de tecnologías

El panorama para los niños y adolescentes veracruzanos en materia de acceso a las Tecnologías de la Información no es alentador, pues en este 2017 existen 249 mil 434 hogares sin televisión; 726 mil 404, sin radio.

Por cuanto hace a la comunicación, el informe reporta que existen un millón 662 mil 772 viviendas que no cuentan con un teléfono fijo y no tienen un teléfono celular 607 mil 700 hogares.

El acceso a una computadora tampoco es fácil, pues al menos millón 731 mil 193 niños y adolescentes no cuentan con una en sus hogares, y más de un millón 698 mil 45, tampoco tienen acceso a Internet.