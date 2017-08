Xóchitl Tress compró residencia a través de empresa fantasma ligada a Duarte

VERACRUZ

Xóchitl Tress, ex funcionaria estatal en Veracruz y con quien se presume que el ex gobernador Javier Duarte sostenía una relación sentimental, utilizó una empresa fantasma para comprar, en 2014, una residencia en una zona exclusiva de Boca del Río.

La empresa Grupo Comercial Terrami S.A. de C.V. —que no posee activos ni personal, y cuya sede se encuentra en una zona marginal de Veracruz— se vincula con la red de compañías fantasma revelada por Animal Político en 2016 y a las que el gobierno de Javier Duarte entregó cientos de millones de pesos por obras y servicios que no se llevaron a cabo.

La firma Terrami no fue contratista del gobierno de Veracruz, pero su dirección y socios la conectan con la red de empresas fantasma.

Una de las personas —identificado en la investigación de PGR como JMM— detrás del manejo de las cuentas bancarias de Terrami y otras empresas fachada vinculadas a Duarte está prófugo y con una orden de aprehensión girada a nivel federal, como informó Animal Político el lunes pasado.

La residencia adquirida por Xóchitl Tress es una de las tres propiedades que la Fiscalía de Veracruz identificó como evidencia de un posible enriquecimiento ilícito de la ex funcionaria, lo que provocó que fuera detenida la noche del martes pasado. Documentos revelan que en 2014 Xóchitl Tress adquirió la propiedad ubicada la calle Salmón 281, en el fraccionamiento Costa de Oro de Boca del Río por 2 millones 250 mil pesos. La operación se registró ante notario el 26 de marzo de ese año y el vendedor fue Ricardo Diez Deschamps.

Del monto total, Xóchitl Tress pagó solo 500 mil pesos en efectivo. El millón 750 mil pesos restante fue una transferencia electrónica, realizada por la empresa Grupo Comercial Terrami.

Dos días antes de esta operación, Grupo Comercial Terrami y Tress firmaron ante un notario un convenio de ocho páginas, donde se acuerda que la empresa haría el pago a Diez Deschamps por “instrucción” de Xóchitl y a beneficio de la misma.

En el convenio se especifica que Terrami no obtendría beneficio alguno por la compra de la casa; ni contraprestación de parte de Xóchitl, o derecho a reclamar sobre los bienes adquiridos con esa transferencia.

El documento no justifica porqué la empresa, que en el papel no tiene nada que ver con la ex funcionaria de Veracruz, prácticamente le regala un millón 700 mil pesos para comprar una casa.

En el apartado de declaraciones del convenio se asienta que el domicilio de Grupo Comercial Terrami se encuentra en la calle Cacao Manzana 35 colonia Reserva Tarimoya, que es una colonia marginal de Boca del Río, donde no hay calles pavimentadas.