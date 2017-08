Mi sanación es un acto de amor: Edith González

CIUDAD DE MEXICO

Para Edith González el haber regresado al teatro fue el mejor aliciente para combatir su enfermedad (cáncer), por eso se dijo feliz de continuar con una nueva temporada de la obra de teatro “Un día particular”, que a partir de este viernes se presentará en el Teatro Rafael Solana.

“No hay mejor medicina para lo que sea que el aplauso del público. Llegas, ves el teatro, la magia de la gente, el cariño en su respuesta, esto sólo se vive en el teatro. Me siento soñada, empoderada y muy contenta de estar en las tablas, de vivir y poder entregarle todo a un personaje tan entrañable como es María Antonieta”, declaró la actriz.

González explicó que ha sido tal la empatía que se ha generado entre la gente y ella, que al terminar la función la esperan para darle ánimos, regalarle imágenes religiosas y decirle que oran por su salud, detalles que dice agradecer.

“Cada que subo al escenario es un goce, mi enfermedad es un reto, porque con toda la humildad y fuerza del mundo puedo decir: ‘aquí estoy’. Hace un año no sabíamos, pero me lo propuse y lo cumplí, me hice esa promesa que no me iba a dejar rendir. Mi sanación es un acto de amor”, subrayó Edith, que dedica esta obra a todas las mujeres que viven circunstancias adversas.

Para Luis Felipe Tovar, el éxito de “Un día particular” es una recompensa para él, después de un 2016 difícil profesionalmente.

“Lo estoy disfrutando mucho y quisiera que no se acabara. El teatro había sido un poco duro conmigo, porque después de lo sucedido con Celia el musical, me quedé con un sentimiento de frustración espantoso, pero aquí se me hizo justicia, siento que puedo poner en práctica mi experiencia de vida y artística, llegó en el momento justo en el que tengo la sensibilidad para compartirla y con toda honestidad”.

En esta historia basada en el filme italiano “Una giornata particolare”, Edith interpreta a María Antonieta, una mujer analfabeta que se encuentra casualmente con su vecino Gabriel, un hombre culto y politizado, justo el día en que Hitler llega a Roma.

“La obra ha tenido una respuesta maravillosa, la gente sale muy conmovida. Los montajes cuando son hechos por grandes actores como Edith González y Luis Felipe Tovar cada vez van mejor, porque han ido madurando la obra”, indicó la directora Claudia Ríos.