Asuntos Públicos – Xóchitl, otra Garganta profunda

Eduardo Coronel Chiu

Xóchitl, otra Garganta profunda

Aunque ayer regresó a su prisión de Playa… Linda en el Penalito, se mantienen las versiones de que la viuda alegre, Xóchitl Tress, saldrá libre el próximo sábado, sería un sabadazo al revés.

Todo gracias a su papel de garganta profunda, Deep throat, que no se sabe bien si lo dicen por el caso Watergate o por Lovelace.

Referida por los delatores, testigos protegidos en el proceso penal contra del ex gobernador Javier Duarte como su “novia” o amante, beneficiaria ilegal, si bien minoritaria, del gran saqueo, Xóchitl, aseguran, tiene acuerdo de confesiones, secretos de alcoba, Íntimamente Duarte, es su guión, pero más la palanca del junior Yunes, su compañero de cabalgata, Grabé en la penca del maguey tu nombre.

Aparentemente atorada

Hasta ayer parecía hundida en la adversidad. El juez de control resolvió vincularla a proceso por enriquecimiento ilícito, estuvo unos meses como directora del Instituto de Espacios Educativos, a causa de que el ex gobernador le envió dinero público desviado a través de una de sus múltiples empresas fachada, para que se comprara unas casitas; una de éstas en Costa de Oro, en Boca del Río, adquirida en poco más de 2 millones de pesos, podría valer hasta el doble, pero con todo nada que comparar con otras de Duarte y su familia, como las de Woodlands, en Texas, los pisos de New York, ni siquiera los depas de Polanco, Las Lomas, en la Ciudad de México, o la Torre Pelícano en Boca del Río. La amante estaba de otro estrato.

Asimismo el juez mantuvo el embargo de su residencia de Costa de Oro y la prisión preventiva de dos años, pese a no se trata de un delito grave, que no lleva esta medida de oficio, le armaron la conexión con el proceso de Duarte, delincuencia organizada y lavado de dinero, para confinarla tras las rejas, explotar el morbo, como parte del Circo Yunes.

También concedió el juez a la fiscalía de Yunes un lapso de 6 meses para cerrar la investigación y llevarla a juicio. El caso, dicen, lo abrieron de bote pronto, apenas la PGR en la audiencia de Duarte reveló el testimonio de José Juan Janeiro de la salpicada a Xóchitl.

Audiencia privada… las revelaciones

Muy pudorosa con su intimidad, Xóchitl, a través de su abogado, sacó a los medios de comunicación de la audiencia, soltó la lengua, como se sabía que lo haría, pero en privado.

La audiencia pública se volvió privada debido a que la imputada proporcionaría “informaciones que pondrían en riesgo su intimidad”, el juez lo apoyó porque había la posibilidad –así manejó lo que era inminente– “que se involucrara a otras personas que están acusadas de otros delitos, lo que pondría en riesgo esos procesos”, se guardaron la declaración convenida con Xóchitl, acepta los cargos, devuelve “un poquito” y cuenta todo lo que sabe de Duarte y otros más. Debajo de las sábanas y sobre las colchas.

Cumplida la primera parte de acuerdo, la acción de Xochitl como Garganta profunda, se verificará el intercambio, la segunda fase, concederle la liberación.

La cosa no llegará tan lejos, veremos el desenlace, si lo hay, de fin de semana.

El Cisne Silva, impune

Contó ayer Cesar Camacho, el coordinador de los diputados federales del PRI, que la solicitud de desafuero o de declaración de procedencia que presentó en la Cámara de Diputados el fiscal Jorge Winckler contra El Cisne Alberto Silva no prosperó. Según dijo, el asunto quedó sin efecto en la Comisión Instructora a causa de las deficiencias de la promoción del fiscal Winckler. Como es sabido, el fiscal de Yunes quiere procesar al Cisne por presuntos desvíos de 1,600 millones de pesos de cuando el Cisne se despachó en la Coordinación de Comunicación Social. Eso sin contar las corruptelas de su paso por la Secretaría de Desarrollo Social, donde hay operaciones detectadas como fraudulentas en que se le puede vincular con las empresas fantasmas. Tampoco está tan difícil jalarle la hebra a los abusos de su gestión como presidente municipal de Tuxpan, donde como favorito de Duarte tuvo manga ancha para esquilmar los créditos que sobre endeudaron al municipio.

No precisa Camacho en qué consistieron las “deficiencias”, pero sí que la batearon. Sería la segunda derrota de Winckler en la Comisión Instructora; antes le rebotaron la solicitud de desafuero de Tarek Abdalá, el tesorero de la mafia de Duarte, embarradísimo en el uso ilegal de dinero del estado.

No integra bien los expedientes Winckler o lo que no es remoto, la bancada del PRI protege y encubre a sus chicos malos, o las dos cosas. Al final lo que queda es una justicia selectiva, para aparentar castigar la corrupción, el sacrificio de los caídos en desgracia política o el ajuste de cuentas entre grupos de poder.