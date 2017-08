En duda la policía metropolitana en zona conurbada: Canainpa

Connect on Linked in

VERACRUZ

El presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), José Antonio González Maroño, dijo que existen dudas sobre la creación de la policía metropolitana Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo debido a la falta de recursos en el Gobierno del Estado.

El empresario consideró que la iniciativa para crear la policía metropolitana resulta una buena intención pero insistió que el gobierno estatal está quebrado como para pagar los salarios de un número importante de elementos.

Además, el entrevistado criticó que se prometió el uso de drones para realizar tareas de vigilancia para combatir el crimen pero nada hay concreto a siete meses del cambio en la administración estatal.

“Sería buena intención pero ¿habrá presupuesto para tantos policías? ¿Van a quitar la del estado para poner esa? No sé si haya presupuesto. Esperemos que sí pero lo dudo, yo soy escéptico porque ¿con qué dinero? El gobierno está quebrado. Yo pensaría mucho en inteligencia, habían dicho que iban a poner drones para andar checando pero no veo”, subrayó.

José Antonio González Maroño comentó que una opción en lugar de la policía metropolitana sería que cada municipio contara con su corporación.

Por otra parte, González Maroño indicó que socios de la Canainpa tomaron medidas de seguridad para evitar ser víctimas de la delincuencia, principalmente las panificadoras grandes que tienen posibilidades de contratar vigilantes.

El presidente local de la Canainpa precisó que los socios de la cámara todavía no cuentan con botones de pánico para alertar a las autoridades policiacas sobre cualquier situación de riesgo.

“Hay unas panaderías, las grandes que tienen posibilidades, que ya tienen vigilantes pero las pequeñas que no pueden pagar, pues cerrarán temprano o harán cortes de caja más seguido, buscan la manera; hay socios que tan tenido problemas, no tenemos botones de pánico todavía, esperemos que pronto haya, no tengo la certeza cuánto vale pero somos pequeños productores, pequeños industriales”, concluyó.