Reaparece Fidel en reunión de ex gobernadores del PRI

El Universal

El ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, reapareció ayer en una reunión de los ex mandatarios del PRI con el líder nacional Enrique Ochoa Reza.

Contrario a las versiones de que Herrera Beltrán andaba en fuga en Canadá o en otro país tras su salida del Consulado de Barcelona, ayer se vio al ex gobernador con sus homólogos.

Los ex gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidieron a su dirigencia acelerar el paso para que el partido logre reposicionarse de cara a la elección presidencial de 2018.

Este viernes, el presidente del PRI, Enrique Ochoa, convocó a unos 60 ex gobernadores del tricolor a una comida en la sede nacional del partido.

Comenzaron a llegar desde las 14:00 horas. El ex gobernador de Nayarit, Ney González (2005-2011), fue el primero en llegar.

Detrás, personajes como Tulio Hernández, ex mandatario de Tlaxcala (1981-1987).

Los hidalguenses son los que más presencia tuvieron, encabezados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Manuel Ángel Nuñez Soto; Adolfo Lugo Verdusco y Francisco Olvera.

Los guerrerenses René Juárez Cisneros, actual subsecretario de Gobernación, y Rubén Figueroa; los mexiquenses César Camacho Quiroz e Ignacio Pichardo Pagaza; el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera; la tlaxcalteca Beatriz Paredes; Jorge de la Vega Domínguez, de Chiapas, entre otros.

Durante la comida, los priístas alertaron que el partido debe pensar en el programa de trabajo que se va a presentar a la sociedad, más que pensar en la selección del candidato.

El ex gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida, quien además fue candidato a la Presidencia de la República en el año 2000, cuando el partido perdió, subrayó que durante el encuentro se manifestó preocupación porque no van a la cabeza en las preferencias.

Por ello, dijo, se planteó la necesidad de enriquecer los documentos del partido para fortalecerlo hacia 2018. “Se abordaron temas de fondo, no se tocó el tema de los candados (para elegir candidatos). Lo que dijimos es que es necesario presentar un diagnóstico del país y decirle a los mexicanos cómo vamos a mejorar”, indicó.

Los ex gobernadores expusieron que el partido atraviesa por conflictos, sobre todo hacia afuera, mismos que se pueden superar.

Se hizo un llamado, dijo Labastida, para que se lleve a cabo trabajo de tierra por el partido en cada entidad.

“Se mencionó que hay que hacer una autocrítica a partir de que las encuestas no nos favorecen y eso es una realidad. A la primera novia que hay que enamorar es a la militancia”, subrayó.

Labastida Ochoa advirtió que no existe futuro seguro de triunfo, por lo que se convocó a preparar un buen programa de acción para presentarlo a la sociedad.

La reunión se enmarcó en una serie de encuentros que Enrique Ochoa ha llevado a cabo con distintos sectores políticos del partido con miras a la 22 Asamblea Nacional del partido.

La intención de la dirigencia es armar acuerdos con la militancia.

Ex gobernadores como José Antonio González Kuri (1997-2003) de Campeche, consideraron la necesidad de que la militancia sea tomada en cuenta, que la voz de los priístas sea clara y responsable. “Que pensemos en el país, pero también hay que resolver diferencias, eso es importante para fortalecer al PRI. Tenemos que ser inteligentes y sensatos”, señaló.

Manuel Andrade, ex gobernador de Tabasco, destacó que se debe trabajar fuerte, porque se avecina una de las contiendas electorales más reñidas. “Tenemos que lograr un consenso, por ejemplo, para elegir el método de selección de candidato; tenemos que revisar hasta cuándo y cuánto debe ser la apertura hacia la sociedad más que hacia el interior del partido; además de revisar el proyecto de nación que tenemos que proponer”, aseveró.

El PRI, dijo, debe privilegiar seguir el proyecto de nación.