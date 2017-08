Artículo 19 se pronunciará por detención de periodistas

Connect on Linked in

Xalapa

La Organización No Gubernamental (ONG) Artículo 19 busca a los siete periodistas detenidos y liberados por la secretaría de Marina y Armada de México (SEMAR) en la madrugada del sábado, en el puerto de Veracruz, para conocer su versión a fin de elaborar la documentación y un pronunciamiento hacia las autoridades.

En entrevista con el integrante del Equipo de Protección y Defensa de Artículo 19 Juan Vázquez explicó que han buscado a los periodistas Víctor Yañez, Carlos Navarrete, Roberto Méndez, José Juan García, Víctor Ochoa, Alejandro Ávila y Horacio Zamora, quienes según publicaciones en medios de comunicación de Veracruz fueron ilegalmente detenidos y trasladados al Módulo Preventivo de las 72 Horas conocido como Penalito de Playa Linda en el puerto de Veracruz.

Sin embargo, sólo pudieron contactar a Carlos Navarrete y se requiere conocer el argumento de más reporteros detenidos por elementos de la Marina en la madrugada del viernes, cuando cenaban con unas cervezas en el bulevar del puerto de Veracruz y en dónde había más personas que disfrutaban de este sitio turístico.

Con la finalidad de descartar que la detención haya tenido otro fin, los integrantes de Artículo 19 necesitan entrevistarse con los periodistas.

“Sobre todo un poco mañosa la detención y claro inapropiada, pero en ese sentido necesitamos platicar con más de ellos para ver si hay una cuestión ligada con su ejercicio, los hemos buscado pero sólo Eduardo (Carlos Navarrete) nos respondió”, expuso.

Dejo en claro que antes de emitir un comunicado, Artículo 19 siempre habla con las víctimas porque no salen a la opinión pública sin antes tener el consentimiento previo.

Juan Vázquez refirió que hasta ahora tienen el argumento de que los reporteros al momento de su detención no realizaban ningún tipo de trabajo periodístico, sino que estaban en un momento de esparcimiento.

“Sabemos de periodistas que fueron detenidos, pero necesitamos platicar con más de ellos, para dar una declaración en forma. Porque hasta lo que tenemos en este momento es que la detención no tuvo que ver con una situación ligada a su ejercicio, no estaban reporteando vamos”, dijo.

Además, Articulo 19 tiene entendido que esa noche los Marinos llevaron a cabo un operativo y es así como se llevan detenidos al Penalito a los periodistas.

“Estaban en una zona dónde estaban realizando un operativo según tengo entendido por lo que me decía Eduardo (Carlos Navarrete) y los policías hicieron barrido y se llevaron a mucha gente, incluyéndolos a ellos” finalizó.