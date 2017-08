Proyectará la GAC ciclo de cine de Ciencia Ficción

Connect on Linked in

Redacción AZ /Xalapa

Para este mes de agosto la Galería de Arte Contemporáneo invita al público cinéfilo a disfrutar del ciclo de cine «Cunado el destino nos alcance», con cintas del género de ciencia ficción, que se proyectarán los viernes de cada semana, en punto de las 18:00 horasm eb el auditorio de este espacio cultural, ubicado en Xalapeños Ilustres 135, del Centro Histórico, con entrada libre.

El ciclo dará inicio el próximo Viernes 11, a las 18:00 horas, con la proyección de la cinta Ex Máquina (Reino Unido, 2015), dirigida por Alex Garland y un reparto integrado por Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac, Sonoya Mizuno.

La película Ex Machina relata la historia de Caleb, un programador empleado de la empresa Bluebook, quien es elegido para pasar una semana en reclusión con el excéntrico CEO de la compañía, Nathan con la finalidad de evaluar la más reciente inteligencia artificial encarnada en el robot Ava y entender si en realidad presenta cualidades humanas.

La interacción entre estos tres personajes es formidable, cada uno de ellos tiene una personalidad bien desarrollada y no hay ninguna conversación desperdiciada en toda la película. Nathan es un personaje sumamente interesante. Es narcisista, con desplantes casi como si fuera una deidad, dominante hasta el punto de ser un bully.

Por otro lado, Caleb parece ser mucho más ingenuo y sincero, pero también hay algo en su comportamiento que hace pensar que puede ir un paso delante de Nathan. Finalmente, Ava juega el papel del conejillo de indias, o por lo menos eso parece ser. Sus interacciones con Caleb se vuelven más cercanas en cada sesión al punto de causarle incomodidad a éste último en algunos momentos.

Para el viernes 18, a la misma hora, se anuncia la proyección de la cinta Código 46 (Reino Unido, 2003), cinta dirigida por Michael Winterbottom, y las actuaciones de Tim Robbins, Samantha Morton, Om Puri, Jeanne Balibar, Togo Igawa, Essie Davis, Nina Fogg, Bruno Lastra, Emil Marwa, Nabil Massad y Taro Sherabayani,

La cinta es una visión futurista de la ciudad de Shangai, que presenta una sociedad en la que los recuerdos pueden ser borrados y los peligros pueden predecirse. William (Tim Robbins), enviado a Shangai para investigar un fraude en la compañía de seguros Sphinx, tiene un virus que le permite leer la mente de los demás.

Por su parte, Maria (Samantha Morton), que trabaja en Sphinx ha creando «papelles», documentos indispensables para que la gente pueda hacer cualquier cosa, y ella es la persona que está cometiendo el fraude, vendiendo «papelles» falsos a las personas que Sphinx no admite como asegurados.

El viernes 21 llegará a la pantalla de la GAC el filme Interestelar (co producción de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, 2014), dirigida por Christopher Nolan,m y un reparto integrado por Matthew McConaughey, Anne Hathaway, David Gyasi, Jessica Chastain, Mackenzie Foy, Matt Damon, Michael Caine, John Lithgow, Casey Affleck, Timothée Chalamet, Wes Bentley, Ellen Burstyn, Topher Grace, David Oyelowo, Collette Wolfe, Leah Cairns y Elyes Gabel.

Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un grupo de exploradores dirigidos por el piloto Cooper (McConaughey) y la científica Amelia (Hathaway) emprenden una misión que puede ser la más importante de la historia de la humanidad: viajan más allá de la galaxia para descubrir otra que pueda garantizar el futuro de la raza humana.

La cita para los cinéfilos, particularmente a los amantes de la ciencia ficción es todos los viernes de este mes de agosto, en punto de las 18:00 horas, en el auditorio de la GAC, en Xalapeños Ilustres 135 del Centro Histórico en esta ciudad capital; la entrada es libre. Más información en las redes sociales de la GAC.