Habitantes de Jilotepec protestan por aumento de los índices delictivos

Carlos Alvarado

Habitantes del municipio de Jilotepec se manifestaron en el palacio municipal ante el incremento de los índices delictivos, asegurando que los vecinos van a vigilar sus colonias y “vamos a dejarles un buen recuerdo a los delincuentes”.

En entrevista el jefe de manzana de la colonia Ignacio Zaragoza, Ramón López Rivera, dio a conocer que los habitantes de Jilotepec van a vigilar sus colonias en las noches y de llegar a detener algún delincuente no lo van a entregar a las autoridades ni lo van a matar pero si le van a dejar un buen recuerdo para que no se le olvide que no debe de andar delinquiendo.

Lo anterior se debe a que desafortunadamente en su municipio se han incrementado los asesinatos, secuestros, robos y sacrilegio en las iglesias, por lo que ya están cansados de la inseguridad, debido a que no cuentan con el respaldo de ninguna policía.

Señalaron que en muchas ocasiones la policía en muchas ocasiones detiene a los delincuentes lo presentan a las autoridades y a los tres días los sueltan como si no hubiera pasado nada, y el pueblo ya se cansó y se están manifestando.

Por lo anterior dieron a conocer que van a implementar un programa que tienen elaborado, el cual pusieron en marcha desde el día de ayer donde los propios vecinos van a vigilar por calles y con sirenas, para que en caso de que se de algún acontecimiento se ha razonar la alarma y todo el pueblo perseguirá al delincuente.

Advirtieron que a los delincuentes que logren detener no lo van a entregar a las autoridades ya que el pueblo hará justicia por su propia mano, aclaró que no van a matar a nadie pero si le dejaran un gran recuerdo para que no se le olvide.

No es posible que unos cuantos delincuentes tengan con temor a todo el municipio donde habitan más de cuatro mil gentes, ya que no solo es la comunidad de La Concha, San Martín y Vista Hermosa, las que se están organizando.

Comentaron que actualmente se están dando dos asaltos por semana, asesinatos se dan de forma esporádica, lo que anteriormente no se veía en el municipio ya que se daban de forma esporádica, pero últimamente se desató la violencia y nadie dice nada, ya que las autoridades no ponen un castigo ejemplar.

Desde anoche se dieron a la tarea de empezar a cuidar las diferentes colonias del municipio, por lo que hoy es la primera reunión que tendrán con las autoridades municipales para poder buscar una solución, ya que ayer persiguieron a unos delincuentes pero desafortunadamente lograron escaparse, debido a que cuando se estaba empezando a reunir la gente se suscitó un asalto, por lo que no les dio tiempo de actuar de forma inmediata.

Por último señalaron que están solicitando el cambio de los elementos de la policía municipal, así como tener mayor presencia de elementos en la comunidad La Concha, para que realicen rondines de forma constante, ya que fue una promesa de campaña que no han cumplido y de esta forma el pueblo podrá confiar en sus autoridades.