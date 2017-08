Livia Brito vuela hacia la producción de cine

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de “aterrizar” con la serie “La piloto”, Livia Brito emprenderá un nuevo vuelo, pero esta vez con ruta hacia el cine: ser productora de películas que, dice, es el género que le apasiona y que combinará con la actuación.

“El séptimo arte es algo que siempre he tenido en mente, es lo que más le pido al universo y es algo que voy hacer, pero creo que cada proyecto tiene su magia y su encanto y los tiempos en los que se llevan a cabo”, apuntó.

Uno de los géneros cinematográficos en los que Livia quiere incursionar es la comedia dramática y el drama.

“Películas como La vida es bella y El pianista son historias que te dejan un mensaje o una enseñanza, donde el guion y el escritor se convierten en lo más importante”.

La actriz cubana comenta que, desde que terminó las grabaciones de la serie que protagoniza en Las Estrellas y que cuyas transmisiones terminarán la próxima semana, está escribiendo y plasmando todas las ideas que llevará a la pantalla.

“Para mí cualquier momento es idóneo para escribir; con tanta tecnología desde tu teléfono lo puedes hacer y más porque en ocasiones te puede llegar la inspiración en el momento menos pensado; he escrito cosas muy buenas en mis largas esperas en los sets de televisión”, comenta en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Y ahora que tengo más tiempo de estar en mi casa me pongo escribir, pero eso no es todo, mi cómplice en la escritura es mi novio y con él he escrito cosas maravillosas”.

Livia considera que la escritura es un don que heredó de su abuela.

“Cada que escribo recuerdo tanto esos momentos en los que estaba con ella y tomaba su papel y pluma, escribía cosas tan maravillosas, y actualmente yo también lo hago y algunos de esos textos y pensamientos sólo son para mí, y sólo lo pueden ver las personas que tienen mi cuenta personal de Facebook”, comenta entre risas.

Paralelamente, la protagonista de melodramas como “Muchacha italiana viene a casarse” debutó recientemente en YouTube con un canal personal dedicado a la salud y bienestar, así como al compromiso social; ella misma hace su producción.

De hecho, en esta plataforma podría ser en la que suba su primer cortometraje, aunque especifica que sería en un canal alterno para no mezclar los contenidos de cine con lo sociales y los de salud.

“Es una plataforma bastante importante; puedes aprender en ella y, al mismo tiempo, entretenerte, pero a mí me gusta hacer un contenido diferente a lo que ya existe y de hecho estaré subiendo contenido de la fundación donde actualmente participo y ayudo a los animales”.