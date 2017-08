Obras licitadas por gobierno estatal deben ser para veracruzanos

Connect on Linked in

Adriana Muñoz

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Pedro Aguilar Pizarro, aseguró que no dejarán de insistir en que las obras licitadas por el gobierno estatal sean para los veracruzanos.

Hace dos años que no tienen actividad en obras del Estado por ello, dijo, hay confianza en que las licitaciones que lanzará la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) beneficien a los constructores locales.

“Estamos en constante comunicación con su titular, Julen Rementería del Puerto, quien nos ha informado que de las partidas presupuestales que recién están recibiendo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pronto iniciarán los concursos y será, pues, nuestro salvavidas”.

Aguilar Pizarro, puntualizó que también esperan la apertura de obras del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), que anunció el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, para mejorar la infraestructura de aproximadamente 900 escuelas.

No obstante, aclaró que no podrán iniciar mientras no se concluyan las obras del 2015 y 2016, pero incluso se están cancelando algunas y demandando a empresas que no cumplieron.

“No podemos echarle la culpa a este gobierno (estatal) porque éstos son problemas que dejó el gobierno anterior; pero sí esperamos que pronto la nueva administración resuelva esta situación y podamos tener trabajo en las escuelas”.