Asuntos Públicos – Demora arreglada: congelan cuentas de familia Duarte Macías

Eduardo Coronel Chiu

Demora arreglada: congelan cuentas de familia Duarte Macías

Sólo después de que el proceso penal contra el ex gobernador Javier Duarte, extraditado de Guatemala a mediados de julio, acusado por la PGR de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, cayó en el descrédito y crecían las suspicacias de estar pactado para exonerar a sus familiares cercanos e incluso otorgarle a él mismo una penalidad baja o hasta la liberación, el Gobierno Federal se ocupó de intentar hacer creíble su acción sancionadora de la corrupción. Pero se les hizo tarde y ahora convencerán solo a desinformados e ingenuos.

La filtración de la PGR de que tiene congeladas las cuentas bancarias de su esposa Karime Macías (además de las personales de Duarte) y de 12 familiares y personas cercanas, carece de oportunidad y eficacia, es solo un juego de apariencias.

Con todo el tiempo transcurrido desde que se detectaron los movimientos ilegales de la red de Duarte –el sistema de inteligencia financiera debió conocerlos varios años antes de la decisión de acusarlo–, decir ahora que aseguraron sus cuentas suena a vacilada. Con el sistema de alertas y notificaciones establecido en el sistema bancario y financiero para reportar las operaciones de efectivo, era imposible que la Secretaría de Hacienda no tuviera el registro de los funcionarios que operaban las cuentas del Gobierno del Estado. Además que desde el año pasado el SAT conocía el mecanismo evasor y fraudulento de las empresas fantasmas o fachada (evidentemente de ahí salió la filtración).

Sobreaviso: el barco se hunde

A re-esconder más el tesoro. Todos estuvieron advertidos; por tanto, la demora equivale a concesión para mover el dinero; hasta lo que manejaban en cuentas identificables, el resto, dado que actuaban para el ocultamiento del origen ilegal, la investigación tendrá que encontrarlo, si es que lo hacen, en algún punto del blanqueo de capitales, y eso no tanto en el sistema financiero nacional, sino en los paraísos fiscales.

A ver a quiénes se quedan en la otra red, en los capturados.

Cambio en la mira

Ahora se ve que en respuesta a las presiones y a la desconfianza, el Gobierno Federal modificó su estrategia de imagen, que parezca que van duros contra Duarte y su primer círculo, al menos los que queden a la mano del círculo familiar. Los que no andan de pelada.

La reciente filtración de la PGR refiere que las cuentas aseguradas se vinculan al proceso de Javier Duarte, y que a Karime Macías si se le investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, ¿ahora sí?

Apenas en abril pasado, cuando Duarte se entregó en Guatemala, diversos funcionarios de la PGR, todos ellos autorizados para hablar del tema, por ejemplo, Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, declaró que Karime Macías, su madre María Virginia Jazmín Tubilla, su hermana Mónica Ghihan Macías Tubilla y José Armando Rodríguez Ayache, su cuñado, “no tienen ninguna situación que enfrentar con la justicia mexicana”. En el mismo sentido, Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de la PGR, dijo que la cónyuge del ex gobernador no tenía cargos en su contra. A Karime y a su pequeño séquito familiar los dejaron irse al exilio londinense. Quedó aquí el padre Tony Macías y varios de sus primos vivillos; de los de Duarte, tienen en la mira a su madre María Cecilia de Ochoa Guasti y a su hermano Daniel, que vive en España, pero no a Cecil, que operaba aquí negocios con el Gobierno del Estado.

Habrá que ver cuáles bienes confiscan de los familiares de Duarte y Karime y quiénes son los burros de la pandilla.

Mejor químico que político

Lo que sí Duarte salió mejor químico que político, todo lo que tocó lo volvió estiércol. Su ingeniería del saqueo y lavado de dinero lo llevó a la ruina. Como maldición Fidel Herrera lo hizo su heredero.

Incumplidos en sistema anticorrupción

El comité de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción exhibió al gobierno de Miguel Ángel Yunes y al Congreso del Estado por incumplimiento de los plazos para reformar las leyes e instalar el sistema local anticorrupción.

Presentaron demandas de amparo administrativo en el Poder Judicial de la Federación contra los estados remisos –como Veracruz– o que no se apegaron a las directrices normativas federales. El plazo de implantación venció el 19 de julio y aquí no han consumado ni la reforma a la constitución (no ha pasado a aprobación de los cabildos). Para las demás leyes, se concedieron varios meses, la instalación del sistema local anticorrupción va a demorar algo. Como no es negocio ni tiene rentabilidad político-electoral, puede esperar.

Revés a Hipólito

Mal comenzó su primer combate jurídico el alcalde electo de Xalapa Hipólito Rodríguez. Muy gallito se fue encima mediante demanda de amparo al acuerdo del Cabildo aprobado por el Congreso del Estado para prorrogar anticipadamente por 15 años la concesión del saneamiento de la basura a la empresa Proactiva. De entrada lo mandaron fuera. Desecharon su demanda por improcedencia evidente. Se ve que carece de conocimientos en la materia, pero además que no tiene buenos asesores. Así la va a padecer en su curva de aprendizaje.