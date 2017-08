Game of Thrones sigue rompiendo récords

Estados Unidos

El cuarto episodio de la séptima temporada de “Game of Thrones” logró un récord de audiencia en Estados Unidos.

De acuerdo con Deadline, el capítulo del domingo registró una audiencia de 10.2 millones de espectadores, lo que significa una nueva marca para la serie de HBO.

El anterior récord pertenecía al primer capítulo de la nueva temporada, emitido el pasado 16 de julio, y que alcanzó 10.1 millones de espectadores.

Hace unos días, HBO fue víctima de un hackeo y en Internet se filtraron no sólo un guión y capítulos de otras producciones, sino también el cuarto episodio de “Game of Thrones” dos días antes de su estreno oficial.

Uno de los golpes más duros fue la filtración de los números telefónicos de algunos de los protagonistas de la serie de fantasía: Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister) y Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) fueron los intérpretes afectados, según informó “The Verge”.

Por otro lado, The New York Times aseguraba que los hackers amenazaron con publicar más información si no se les pagaban “millones en bitcoins”.

La próxima liberación de información sería una serie de correos de la vicepresidenta de programación cinematográfica Leslie Cohen.

Los responsables se han escondido bajo el seudónimo de Mr Smith, —reconocido antagonista de la trilogía Matrix—, que sostenían que el robo de información alcanzaría los 1.5 terabytes, es decir mil 500 GB, lo que superaría al hackeo que sufrió la compañía Sony el año 2014. Sin embargo, HBO desmintió que esa fuera la cantidad total de datos sustraídos.

Actualmente se transmite la penúltima temporada de la serie, basada en los libros de George R. R. Martin.

