PGR congela cuentas de Karime

CIUDAD DE MÉXICO

La PGR tiene aseguradas no sólo las cuentas bancarias de Javier Duarte, sino también las de su esposa Karime Macías Tubilla, a quien investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.

En una nota del periódico Reforma señala que de acuerdo con documentos ministeriales, la Procuraduría aseguró las cuentas bancarias del ex Gobernador de Veracruz y su cónyuge, así como de 12 familiares y personas cercanas, como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016.

“Esta autoridad ministerial ordena por conducto del titular de esta Unidad Especializada, girar atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de solicitar se lleve a cabo el aseguramiento de dichas cuentas bancarias, pues es oportuno precisar que las multicitadas cuentas bancarias se encuentran sujetas a investigación dentro de la carpeta de investigación en que se actúa. Ello en razón de que hay indicios fundados y suficientes que hacen presumir que el numerario que se encuentra en dichas cuentas bancarias fue obtenido con las ganancias derivadas de la comisión de algún delito por las personas investigadas y relacionadas en la presente indagatoria”, dice el oficio CGI-II-257/2016.

El citado oficio está suscrito por Roberto Rojas Esquivel, agente del MP de la Unidad de Investigación y Litigación de la Coordinación General de Investigación y fue dirigido a Héctor de la Paz Cazares, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR.

La orden de congelamiento es sobre todas las cuentas financieras donde los sospechosos aparezcan como titulares, cotitulares, beneficiarios, fideicomisarios, fideicomitentes, firmantes o representantes legales.

Las otras personas con cuentas aseguradas son Daniel Duarte de Ochoa, el hermano del ex Gobernador que vive en España; María Cecilia de Ochoa Guasti, madre del ex Mandatario; y Jesús Antonio Macías Yazegey, y María Virginia Jazmín Tubilla Letayf, los suegros.

También a Mónica Ghihan Macías Tubilla, y Lucía Letayf Barroso, hermana y prima de Karime Macías, respectivamente; Corsi Tubilla Letayf, tía política de Duarte; y José Armando Rodríguez Ayache, concuño del ex gobernador, que en abril rentó un avión en Toluca para llevar a su familia a Guatemala.

Según el oficio referido, también tiene aseguradas sus cuentas bancarias José Antonio Chara Mansur Beltrán, ex secretario de Finanzas de Veracruz, y ex delegado de la Secretaría de Economía en la entidad.

También José Juan Janeiro Rodríguez, el “cerebro financiero” de Duarte; Moisés Mansur Cysneiros, el principal prestanombres; y Rafael Gerardo Rosas Bocardo, otro de los testaferros del ex mandatario en la compra del rancho Las Mesas en Valle de Bravo, en el Estado de México.