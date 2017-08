Dale Dale – Quieren un nuevo PRI… los viejos priistas corruptos

Quieren un nuevo PRI… los viejos priistas corruptos

Convocados en las llamadas mesas de trabajo los priistas delegados, los supuestamente importantes, ex gobernadores, cabezas de sectores, senadores, diputados federales, secretarios del gabinete, etcétera, se reunieron en Campeche, Guadalajara y Toluca dizque para reformarse y preparar el escenario para el “dedazo” del próximo candidato a la Presidencia de la República.

Las distintas reuniones realmente se convirtieron en un “baño de atole con el dedo”, porque lo que se aprobó fue la agenda que les impuso el actual “primer priista del país”, el presidente Peña Nieto. Los malos resultados de la gestión del gobierno de Peña y la calificación reprobatoria que le otorgan la mayoría de los mexicanos a él y a su gabinete ha obligado a buscar al futuro candidato del PRI a la presidencia, más allá de los priistas con la militancia y requisitos que imponen su reglamento, los llamados candados, así que al gusto de Peña Nieto abrieron los candados para que el dedazo tenga más opciones. Este es el acuerdo más importante que se les impuso a los priistas reunidos en mesas de trabajo y seguramente lo aprobarán en la asamblea nacional del próximo sábado.

El PRI está enfermo de gatopardismo, no puede cambiar

Hace 6 años, el nefasto y violento gobierno del panista Felipe Calderón propició que se dieran condiciones favorables para que el PRI volviera a ganar la Presidencia de México, Peña Nieto fue el candidato del PRI, de las televisoras y de otros poderes fácticos, con todo estos apoyos, pero más importante aun fue el trabajo electoral y el dinero con que lo ayudaron los gobernadores priistas, que en aquel tiempo controlaban 21 estados de la república. Fueron los gobernadores del PRI los que hicieron presidente a Peña, ellos hicieron la talacha mapachera para obtener los votos, como es su costumbre no repararon en ilegalidades para hacer ganar a su candidato, también fueron muy generosos con el dinero público de sus tesorerías estatales para financiar la costosísima campaña del 2012.

Aun así, Peña ganó por poco, ahora el panorama es otro, aquellos gobernadores ahora son ex, y varios de ellos están encarcelados o prófugos, los grandes boquetes que le hicieron a las haciendas estatales se originaron en buena parte desde la coperacha que dieron en la campaña de Peña.

Reaparece Fidel parapetado en las reuniones del PRI

Después de que el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, fue despedido, a principios de este año del consulado en Barcelona, único cargo que le dieron en el gobierno de Peña Nieto, llegó muy envalentonado a declarar que venía a defenderse pública y judicialmente de las acusaciones de su archienemigo el gobernador Yunes Linares, la principal acusación fue que en el gobierno de Fidel se habían comprado y suministrado medicinas falsas a niños enfermos de cáncer.

Herrera Beltrán se defendió escondiéndose y evitando cualquier aparición pública, ahora apareció de nuevo, primero en una reunión en las oficinas del Comité Ejecutivo de su partido con ex gobernadores priistas, por supuesto que esta reunión estuvo muy escasa de asistentes, pues de los ex goberndores del PRI hay muchos en la cárcel o prófugos, alguien dijo de broma que sólo invitaron a ex gobernadores que ya tuvieran prescritos sus pendientes judiciales, pero que Fidel Herrera se coló sin cumplir ese requisito o esperando a la antigüita, que le cubrieran sus compañeros priistas la retaguardia ante el gobernador de Veracruz, quien lo “odia con todo su odio jarocho” y le trae unas ganas.