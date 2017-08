Dale Dale – El PRI quita candados pero no se corta el dedo

El PRI quita candados pero no se corta el dedo

Acarreados y divididos en varias mesas de trabajo situadas en distintas ciudades, los delegados priistas creyeron, más bien hicieron como que creyeron, que se les tomaba en cuenta para reformar y actualizar su partido, de cara a la elección del próximo año, en la que se le pronostica según las encuestas que regresará al tercer lugar, el mismo sitio que obtuvo hace doce años cuando ganó el PAN, empatando técnicamente con el PRD, pero quedándose con la Presidencia de México con mapachadas al estilo priista.

El candidato del PRI, Roberto Madrazo, sólo logró el tercer lugar, muy lejos de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador.

Desde el primer gobierno del PAN, que inició en diciembre del 2000, el priismo se mantuvo vigente y competitivo electoralmente gracias a que los gobernadores del tricolor, como verdaderos señores feudales, controlaron y dominaron sus entidades federativas.

Gracias a estos gobernantes, algunos ahora encarcelados o prófugos, es que Enrique Peña Nieto alcanzó la Presidencia, esto ya lo dijimos en un Dale anterior.

Candidato Meade, ¿cómo lo pronunciará la gente?

La estrategia del PRI, ante el alto rechazo que se le registra en todas las encuestas, es relativamente sencilla. En primer lugar, después de retener “haiga sido como haiga sido” el gobierno del Estado de México, es tratar de repetir en la elección presidencial las mismas mañas, aunque se salgan de lo legal, algo que no les preocupa, pues los árbitros juegan a su favor claramente. Esto no lo decimos nosotros, también se registra en las encuestas que la mayoría de los mexicanos percibe que el INE está parcializado a favor del PRI.

Así que el primer priista de México, el presidente Peña Nieto, está convencido que él, con su dedo y las mapachadas que su partido y el Gobierno Federal han aplicado en las elecciones recientes podrán hacer ganar a su candidato.

El problema que detectó Peña fue que los priistas de su gabinete no están en un buen nivel competitivo, el único que se ha promovido durante los casi cinco años del gobierno es Miguel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, quien es uno de los principales responsables de la altísima inseguridad que se vive en el país, mayor que la que sufríamos hace seis años en el gobierno del panista Felipe Calderón. Hay otras importantes materias en las que está reprobado el trabajo de Osorio Chong, pero ya lo comentaremos más adelante.

No confiando Peña en los priistas de hueso colorado, busca ahora, después de ordenar a su partido que quitara las limitaciones para que el favorecido por su “dedazo” para la candidatura del PRI a la presidencia, sea un priista “light”, que no cumplía con los requisitos anteriores (Aurelio Nuño) o un no priista (José Antonio Meade).

Por el comportamiento de los de los borregos, perdón, de los asistentes a la 22 Asamblea Nacional del PRI celebrada ayer, los candados los botaron, por órdenes de Peña Nieto, para abrirle camino a la candidatura de Meade.

Meade ha sido de todo en este sexenio. Empezó como secretario de Relaciones Exteriores, después pasó brevemente por Sedesol, ahora despacha en Hacienda.

Pero otro plus de Meade es que ya fue en el sexenio pasado secretario de Energía y también de Hacienda, estos cargos se los confió Felipe Calderón.

Así que como la ven, los priistas están por lanzar un candidato a la Presidencia con un perfil tan panista como los precandidatos del PAN, valga la redundancia.

Con la ventaja de que acumula mucha más experiencia en tareas de gobierno que los dos principales aspirantes del partido blanquiazul, pues ni Margarita Zavala de Calderón, ni el presidente del PAN, Ricardo Anaya, tienen el currículum en administración pública de Meade.

Sólo puede haber un problema de fonética con Meade, además de otros más importantes, es el de la pronunciación de su apellido, como le dirá la gente si es candidato, “mid”, “mide”, “mead”, mejor no le seguimos y lo decimos cómo se escribe “Meade”.

Seguridad Pública contra el derecho a informar

Quieren defender lo indefendible, con todo y video en donde se muestra la agresión a la reportera Verónica Huerta por personal de la Secretaría de Seguridad Pública diciendo que no les interesa quedar bien con quienes los critican, en lugar de ponerse a ver qué críticas son ciertas y de no permitir que usen la fuerza de forma innecesaria.

Yunes Linares sigue defendiendo al secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, pese a los nulos resultados en materia de seguridad que están a la vista, así como el trabajo del Fiscal, quien a diario es criticado por su desempeño no sólo laboral sino personal en redes sociales de que se preocupa por cosas irrelevantes en lugar de atender su trabajo.

Héctor no fue a la Asamblea

Héctor Yunes salió a decir que había suspendido su participación en la XXII Asamblea Nacional del PRI que se llevó a cabo en la Ciudad de México para venir a atender a ciudadanos afectados por el paso del huracán Franklin, con la justificación que el haber presidido la comisión de Protección Civil lo hizo más sensible a estos casos, no será que no lo tomaron en cuenta para ser orador o tener un papel relevante en dicha Asamblea y prefirió no ir para que notaran su molestia.