Policía estatal agrede a manifestantes y reportera

Casitas; Mpio. Tecolutla

Elementos de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal agredieron a pobladores de esta comunidad y a quien cubría este hecho, cuando la gente del pueblo realizaba un bloqueo en la carretera federal Nautla – Poza Rica kilómetro 91 para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el restablecimiento del servicio.

La manifestación inicio alrededor de las 17:00 horas por un promedio de 30 pobladores, en su mayoría madres de familia que denunciaban la falta de servicio de luz, y las afectaciones que tuvieron por el paso del huracán “Franklin” durante la noche del miércoles.

De inmediato arribaron dos patrullas de la Policía Federal una con matrícula 09991 y la otra con el número 13036; mientras que se formaba una fila de vehículos que se quedaron varados por el bloqueo.

Alrededor de las 18:15 horas arribaron por lo menos 12 patrullas de la SSP, cada una mínima traía abordo seis elementos., en total eran 72 policías de la SSP totalmente armados y con la orden de su superior de realizar el desalojo, según sus declaraciones en medio de la manifestación.

Hombres y mujeres policías se pararon de frente a los manifestantes y comenzaron a exigirles que se retiraran, fue entonces cuando las mujeres aseguraron que no se irían hasta que el gobierno del estado que dirige Miguel Ángel Yunes Linares y la CFE “conectaran la luz, queremos luz, solo eso y nos vamos. Quevengan los de la luz”.

Las mujeres manifestantes dijeron a los policías que entendieran que no era nada en contra de ellos, ni de los automovilistas, pero no encontraban otra manera de llamar la atención de las autoridades para que las atendieran y “nos pongan la luz. Llevamos cuatro noches sin luz. No podemos dormir. Se nos echa a perder la comida con tanto calor, no hay agua”.

Fue entonces cuando los policías se desesperaron porque las mujeres no se retiraban de la carretera y uno

de ellos gritó “Se quitan o las quitamos, porque no van

a hacer lo que ustedes quieran. Y traemos la orden de retirarlas”.

Al respecto las mujeres advirtieron a los policías “no nos vamos a quitar hasta que nos pongan la luz. A ver tú duérmete aquí con tanto calor y mosco, no se puede dormir, tenemos niños que no duermen con el calor y

hay gente enferma que necesita la luz, les pican los moscos, les va a dar dengue, chikungunya”.

Los policías comenzaron a empujar a las mujeres, a forcejear con ellas, les tomaron los brazos y quisieron tirarlas al piso, pero estas no se dejaron y gritaban “estoy en mi derecho, estoy en mi derecho de manifestarme”.

Los hombres policías golpearon en el cuello y en los brazos a las mujeres manifestantes, así también las empujaron y las insultaban por “chismosas, revoltosas”.

Un policía hombre intentó quitar el teléfono celular a esta reportera, pero como no pudo la tomó con fuerza del brazo y quiso tirarla.

Posterior arrebató el celular y lo lanzó con fuerza. El dispositivo cayó en la carretera y la misma gente de la manifestación lo levantó y lo entregó a la dueña.

Cuando esta reportera continuó la grabación del connato de bronca, una mujer policía se puso enfrente, la empujó y golpeó los brazos de esta reportera hasta que soltó el celular y cayó una vez más sobre la carpeta asfáltica.

La gente se molestó aun más y cuando vio que los elementos de la SSP intentaban agredir una vez a esta reportera, la protegieron y la sacaron del connato de bronca.

Las 11 patrullas de la SSP que arribaron a Casitas para retirar a los manifestantes tienen los números de matrícula FC-1743, SP-1546, OS-1418, SP-2329, 03-0858, SP-1389, 20-1612, PE-PAN-383, PE-PAN- 381, 14-0899, SP-1540 y 20-1612

En la patrulla de la SSP con matrícula 20-1612 con vidrios polarizados se subió la mujer policía que agredió a esta reportera, mientras que otros hombres y mujer policías la protegieron para que la gente de la comunidad no le tomara fotografías.