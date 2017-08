Asuntos Públicos – La casa por la ventana… de lengua

Eduardo Coronel Chiu

La casa por la ventana… de lengua

De cara a los procesos electorales del año próximo, el gobernador Miguel Ángel Yunes, ante la falta de resultados, vuelve a las promesas, re-promete, ahora para impulsar como sucesor a su vástago.

En contraste con la incapacidad de su mini-gobierno, que ya consume 8 meses y medio de 24, que será su reducido periodo, más de un tercio del total, para ofrecer salidas viables a la crisis múltiple del estado –financiera, económica, de desarrollo y bienestar y de seguridad pública–, recurre a los golpes efectistas, publicitarios y populistas.

Tan sólo en lo más notorio, no ha conseguido reestructurar la deuda pública, ajustar el gasto ni liquidar los pasivos de corto plazo a dependencias e instituciones públicas, menos a proveedores y contratistas; tampoco bajar los índices delictivos, en particular van a la alza los de mayor impacto, las ejecuciones, secuestros y extorsiones o robos, signo inequívoco del arraigo de los cárteles de delincuencia organizada. La economía de Veracruz, según las fuentes oficiales, como el INEGI, decrece y no hay creación de empleos; con toda seguridad serán negativas las cifras del desarrollo social, más pobreza.

Mientras tanto cambia el guión del espectáculo del justiciero al populista. En estos días se observa un giro posiblemente debido al agotamiento del show de la denuncia y encarcelamiento selectivo de miembros de la banda del ex gobernador Javier Duarte –el culebrón de una semana de la novia de Duarte, fue el colmo– que no pocos cuestionan, ya que otros muchos andan sueltos, entre fueros, negociaciones y devoluciones poco claras.

Dadivoso(s)

Ahora va al populismo, a la oferta fácil, de bajo costo o gratis, o a la ambigüedad del cumplimiento. Carros en rifa, dudosas aportaciones extras, recompensas y derechos sin costo.

El viernes pasado se vació. En el evento multitudinario del sindicato magisterial del estado, el SETSE, que controla la maestra Acela Servín Murrieta, que no es ni de lejos el mayor en agremiados, sitio que tiene el SNTE, Yunes se los trató de echar a la bolsa. No usó caramelos, sino que obsequió tres autos para rifarlos en la celebración de maestros. Después de que había terminado la rifa de los 5 que ofreció el sindicato a sus agremiados, Yunes quiso poner la cereza del pastel, que por su cuenta (¿de su bolsillo?) corría el auto de la siguiente rifa, luego obsequió otro, con cargo al secretario de Educación, Enrique Pérez, y no perdió la oportunidad de darle lucimiento con el tercer auto regalado para rifarse a su hijo, el aún alcalde de Boca del Río, su sucesor designado, Miguel Ángel Yunes Márquez. ¿Qué tendría que hacer Yunes Márquez “regalando” un carro al SETSE?

Encarrerado, Yunes ofreció pagarles en breve el retroactivo salarial (por cuya falta lo abuchearon al inicio del acto), y de remate se llenó la boca ofreciendo un subsidio extra de 2 mil millones de pesos no al SETSE, sino ¡al IPE! Aparte de los 750 millones de pesos del subsidio aprobado para este año. Un anuncio que en su caso era más propio hacer al Consejo Directivo de la institución pensionaria en déficit crónico, donde tenía que formalizar cómo lo iba a efectuar y cómo quedarían los adeudos pendientes del Gobierno del Estado. Ahora falta que cumpla.

En una reunión posterior del grupo de Seguridad Coordinación Veracruz, con el mismo tono de danza millonaria, el gobernador Yunes ofreció recompensas para quienes proporcionen datos que conduzcan a la captura de una galería de los delincuentes más buscados.

Y ayer con la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, en la ceremonia de inicio de cursos, Yunes tiró más lengua. A la UV no le ha pagado el adeudo que dejó su antecesor (¿le pagará), pero en cambio le ofreció una reforma a la Constitución Política que dice ya haber enviado al Congreso del Estado sólo para el efecto de que la UV tenga derecho a iniciar leyes sobre su funcionamiento, es decir, un derecho de saliva. Reservó para el final su mayor contribución para la UV, se ofreció como catedrático “honorario” para integrarse a la plantilla docente al término de su efímero mandato, ¡ah!, y también enviarles drones y ponerles cámaras de video-vigilancia.

Los que siguen esperando los apoyos de su gobierno son los damnificados por el huracán Karl. A la protesta y bloqueo de la carrera en Costa Esmeralda les mando palos para el desalojo.

Del PRI, ¿es en serio?

Después del rito priista del pasado domingo, la pregunta es si realmente van a disputar la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y los 9 gobiernos de los estados, incluido Veracruz, en juego en las elecciones de julio del año próximo.

A lo largo de los 5 años del gobierno de Peña, quizá la única plaza que han peleado hasta con los dientes (y todo el aparato del estado) ha sido el Estado de México, la casa del grupo político en el poder del Gobierno Federal. Las demás han sido negociables con sus aliados del co-gobierno y pacto, el PAN y el PRD.

Lo que queda por ahora es que perfilaron a José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, como su candidato, para él sería el traje del cambio a los estatutos para postular a un externo, no priista; presunción que colocaría al senador Pepe Yunes como el candidato del PRI a gobernador, una campaña cuesta arriba por la pulverización de ese partido en el estado, el lastre de la corrupción del gobierno de Javier Duarte, y la cesión de todo el espacio de poder a la coalición gobernante PAN-PRD.

Ya se verá qué tanto es real la actitud de combate político-electoral del PRI nacional, más allá de los gestos y arengas de que van por todo, de que se llevarán el carro completo.

Como el enemigo a vencer del PRI es el populismo autoritario, es decir, Andrés Manuel López Obrador y Morena, no se descartan los bloques encubiertos, del PRI nacional con sus aliados funcionales, el PAN y PRD, arreglos que crean debilidades al PRI para competir en los estados.

Habrá oportunidad de examinar si hay una estrategia electoral del PRI para ganar en los estados, en especial hacia Veracruz, ahora que parece haber quedado relegado en la carrera presidencial el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, puente y aliado del gobierno de Peña con Miguel Ángel Yunes, el PAN y el PRD en el estado.