Dale Dale – La banda del ITAM

La banda del ITAM

En qué se parecen Pedro Aspe, Francisco Gil, Agustín Carstens, Ernesto Cordero, Luis Videgaray y José Antonio Meade. Una de las coincidencias entre ellos es que todos han sido secretarios de Hacienda y Crédito Pública en nuestro país.

Pero la coincidencia más importante es que estos seis tecnócratas-políticos se identifican como egresados del ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, su alma mater universitaria, la más cara escuela privada patrocinada por los empresarios más ricos del país para educar a las élites tecnócratas para servir a los grandes negocios privados y para asumir los más altos cargos de la burocracia financiera del Gobierno Federal.

Pedro Aspe, el primer economista del ITAM que fue secretario de Hacienda, los seis años del gobierno de Carlos Salinas, fue el que abrió brecha, muy poderoso en su sexenio, maestro y jefe de Luis Videgaray, el más poderoso funcionario de Peña Nieto en lo que va de su gobierno.

Con sólo el intervalo del sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), los del ITAM se han apoderado de la Hacienda Pública, ya llevan 23 años decidiendo la política financiera del país, se han convertido en una especie de cofradía, sólo se apoyan y ayudan entre ellos, si fueran un equipo de futbol no le pasarían el balón a nadie excepto a otro del ITAM.

Ahora quieren la Presidencia

Hace 24 años, el segundo en las preferencias a suceder a Salinas de Gortari en la Presidencia fue Pedro Aspe, pero a la muerte de Colosio no pudo ser opción por razones legales. Después, cuando llegaron los panistas con Fox, su hombre de Hacienda, Gil Díaz, no tenía ninguna aptitud política para ser candidato y no era panista. Sin embargo 6 años después, en el 2012, Felipe Calderón hizo todo lo posible para imponer a Ernesto Cordero como candidato del PAN, no lo logró.

Carstens resultó un comodín, ha ido y venido a cargos en Hacienda y el Banco de México, con incursiones a organismos financieros internacionales, ha servido a gobiernos panistas al igual que a priistas, pero al parecer perdió en la “báscula” su oportunidad de resultar candidato a un cargo político de elección.

El actual prospecto es José Antonio Meade, el de mayor currículum, el protegido del anterior gran proyecto de sucesor de Peña Nieto, el doctor Luis Videgaray, proyecto fallido por su excesiva vinculación a los escándalos de corrupción de su jefe Peña y por tener el suyo propio con su famosa residencia de Malinalco.

Así que todo está puesto para Meade, ya le quitaron el obstáculo de los candados del PRI, tiene el apoyo de los empresarios más poderosos del país, ha servido al último presidente panista como ahora al priista Peña. Lo empuja a la candidatura el más influyente en el gabinete, Videgaray.

Osorio Chong, el secretario de Gobernación, precandidato desde que empezó este sexenio, cada vez se ve más en caída.

Así que los mexicanos deberíamos de reflexionar cómo sería Meade de presidente de México.

Un dato importante es que en el casi un cuarto de siglo en que estos prodigios de doctores en economía del ITAM han manejado las finanzas del país, el crecimiento económico ha tenido un desempeño que sólo se puede calificarse como mediocre, ¿por qué será?