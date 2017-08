Asuntos Públicos – Diputados como el Capitán Araña

Eduardo Coronel Chiu

Diputados como el Capitán Araña

Como el Capitán Araña que embarcaba a los ilusos y se quedaba en tierra, así los diputados locales pretenden eludir su responsabilidad al embarcar a los ayuntamientos con una autorización balín para que estos dispusieran fuera de normatividad de fondos de origen federal.

Luego de que la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal dictaminó que el Congreso del Estado incurrió en violaciones a las leyes federales de coordinación fiscal, presupuestales y de disciplina financiera, y en su caso penales, en su decreto que permite que los ayuntamientos apliquen los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) de 2017 para el pago de obras del año anterior, los diputados araña dicen no haberse “extralimitado” ni invadido competencias del Gobierno Federal.

Que no los forzaron

Uno de los arañas que fungen como voceros, el presidente de la Comisión de Vigilancia, el panista Juan Manuel de Unanue, tras enconcharse un par de días sin saber qué decir ayer creyó tener alguna escapatoria. Su excusa para quedarse en tierra no es válida, por un lado dicen no haber forzado a los ayuntamientos a usar los fondos de manera –hoy se confirma– de modo irregular, sino solo autorizaron a hacerlo a aquellos que “así lo determinen”. Primero los empinan y luego dicen que de usar esos recursos sería decisión de aquellos.

Tocaron la puerta donde no era

Por otro lado, se quieren escudar en supuestas consultas al órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), y a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), donde asegura avalaron el acuerdo. El problema de Unanue y de los diputados que aprobaron ese acuerdo tildado de ilegal por la Sedesol es que, si lo hicieron, consultaron donde no debían. Podrían haberle pedido autorización al Santo Papa, y éste haberles dado su bendición, pero en derecho existe el principio de legalidad y de competencia; quizá no lo comprendan bien ya que solo son diputados, y para no hacerlo más largo, nos remitimos a la opinión concluyente del Director General de Desarrollo Regional de la Sedesol.

Invasión de competencia, ejercicio indebido del servicio público

En respuesta a la consulta sobre el citado decreto de la delegada en el estado, Anilú Ingram, el director regional expuso: “En opinión de esta secretaría, el Congreso del Estado de Veracruz no tiene facultades para regular el manejo presupuestal de los recursos ni para interpretar su aplicación a los fines específicos que mandata la Ley de Coordinación Fiscal; corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal resolver los casos que la ley y los lineamientos no consideran, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo relativo al manejo presupuestal.

Además advierte el funcionario de la Sedesol que el incumplimiento de las normas por parte de entidades federativas, municipios, etc., representa incurrir en responsabilidades administrativas, y en su caso penales.

La recomendación a la delegada estatal de Sedesol fue que en caso de tener conocimiento de la materialización de las violaciones lo haga del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación para que proceda a realizar las auditorías correspondientes.

No resolvieron, complicaron el problema

Es sabido que los ayuntamientos padecieron el año pasado la merma de sus presupuestos de obra y las retenciones indebidas que hizo el gobierno de Javier Duarte, en particular al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), se quedó el estado con parte de esos recursos; sin embargo, en vez de obtener su restitución del gobierno actual, dado que son obligaciones institucionales, no personales, para no molestar a su jefe político Miguel Ángel Yunes, que negó a participarles de la reestructura de la deuda o de cualquier otra forma de financiamiento compensatorio, los diputados convinieron disponer de los fondos federales. Pero se equivocaron.

El acuerdo provino de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, es por tanto una pifia más de quien la preside, el diputado del PAN, Sergio Hernández “El Bailador”, participó la coordinadora del PRD, Yazmín Copete Zapot, el del PRI, Juan Nicolás Callejas Roldán, y hasta el de Morena, Amado Cruz Malpica. Pero el pleno de diputados la aprobó.

Ahora tendrán que rendir cuentas. No valdrán las excusas del Capitán Araña ni del villano Duarte que se robo el FISM. Les llegará a los municipios la Auditoría Superior de la Federación el año entrante, cuando verifiquen el cumplimiento de las normas que rigen el fondo exhibido; tendrán que hacerlo del conocimiento de la ASF en la revisión del gasto federal de 2017; entonces la hebra llevará a los que los embarcaron.

Vuelve Onésimo como magistrado con gastos pagados

El Poder Judicial de la Federación sigue dando palo a la legislación veracruzana que regula el Poder Judicial del Estado. En la misma dirección que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el jueves pasado declaró la inconstitucionalidad de las normas (de la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Judicial) que estipulan limitativamente que los magistrados serán nombrados por un plazo de 10 años improrrogables; hace unos días, el Primer Tribunal Colegiado Federal del Séptimo Circuito en materia administrativa ordenó la reinstalación como magistrado de Onésimo Fernández Campos.

No sólo terminaron de derribar esa limitante al ordenar su reinstalación, sino que en el caso particular del quejoso Onésimo, además instruye al Poder Judicial proveer lo conducente para que se le efectúe el pago de sus salarios caídos desde que causo baja (en julio de 2015) hasta la fecha en que sea material y jurídicamente reinstalado, lo que significa que tiene ya a su favor cerca de 3 millones de pesos, más lo que se acumule.

La sentencia confirmada por el Tribunal Colegiado igual dispone que el Poder Judicial haga lo que quiera con la persona que nombraron para sustituirlo (Roberto Dorantes Romero) y que cuando quieran establezcan un procedimiento relativo a la ratificación o no del quejoso.

Onésimo Fernández fue el primer magistrado que como gobernador nombró Fidel Herrera en el primer año de su mandato.

Barrera contra el asalto al Poder Judicial

Encontrado el caminito de la protección de la justicia federal en juicio de amparo, no será nada fácil que renueven la plantilla de magistrados del Poder Judicial del Estado, una ambición de todos los gobernadores, de la cual Miguel Ángel Yunes no es la excepción, evidentemente. Hay por cierto conjeturas de que son mensajes federales vía el Poder Judicial de la Federación para contener el asalto de Yunes al Poder Judicial del Estado.