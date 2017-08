Confirman ilegalidad de actos de diputados locales

Carlos Alvarado

El coordinador de planeación, evaluación y desarrollo regional de la delegación de la Sedesol en Veracruz, Francisco Javier Esparza Valencia dio a conocer que se envió un boletín a los ayuntamientos veracruzanos para que no hagan uso de los recursos del FISM del ejercicio 2017 en el pago de obras del 2016.

Hace dos días se dio a conocer la determinación de la Sedesol sobre que el Congreso del Estado de Veracruz violó la ley al dar autorización a los ayuntamientos para usar recursos del 2017 en obras del 2016, algo para lo que no tienen atribuciones y es contra la ley, específicamente la Ley de Coordinación Fiscal.

En este sentido el coordinador de planeación, evaluación y desarrollo regional de la delegación de la Sedesol en Veracruz señaló que “nosotros desconocemos si el Congreso del estado realizó alguna consulta con la Secretaria de Hacienda, o con la Auditoría Superior para que hicieran estos movimientos, pero la ley de coordinación fiscal es clara respecto a que no se puede hacer un uso indebido de los recursos programados para determinado ejercicio fiscal”.

En entrevista afirmó: “nosotros somos normativos, no tenemos facultades fiscalizadoras, los entes fiscalizadores son la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, las delegaciones de la Sedesol no cuentan con facultades para fiscalizar a los municipios.

“Ahora se hizo la consulta a oficinas centrales sobre el hecho de que los municipios puedan utilizar los recursos del 2017 en el pago de obras del 2016 y ellos emitieron un comunicado al respecto”, agregó.

En este sentido señaló que “desde oficinas centrales de la Sedesol nos dijeron que no es viable y ahora se dio a conocer a los municipios este hecho, porque aún están a tiempo de hacer las correcciones necesarias ya que no se ha cerrado la cuenta pública 2017”, añadió.

Esparza Valencia explicó que “nosotros no podemos revisar el actuar de los ayuntamientos, nosotros solo tenemos facultades normativas, de acompañamiento y asesoría, nosotros les damos la capacitación a los municipios con base a los lineamientos ya establecidos,

“La Auditoría Superior de la Federación es la que podrá decirles a los ayuntamientos, oye acá hay problemas y tienes tales observaciones, nosotros solo nos limitamos a comunicar lo que establecen los lineamientos y en los casos no previstos se consulta a la oficina Central de la Sedesol y es la que determina lo conducente”, dijo.

Por lo que indicó que “estos son casos específicos, y nosotros mandamos el comunicado a los enlaces municipales para que cualquier duda que tengan se acerquen a la delegación de la Sedesol, y este acuerdo del congreso queda sin efecto por la prohibición de la ley de coordinación fiscal”.

Finalmente señaló que las autoridades municipales tienen hasta el 31 de diciembre para corregir cualquier observación que tengan hasta el momento”.