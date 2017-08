Elvis Presley, con la corona bien puesta

Ciudad de México

Hace 40 años Elvis Presley abandonó este mundo pero dejó un legado que además de dominar la escena musical y hacer eco hasta nuestros días, abarca otros campos como el cine, la moda y un estilo, mismo que lo ha llevó a convertirse en un ícono a nivel mundial.

El cantante y actor estadounidense considerado de los más populares del siglo XX, era oriundo de Tupelo, Mississippi, consiguió el título de “El Rey del Rock” a base de trabajo, talento, movimientos de caderas y un encanto que hacía suspirar a mujeres y provocaba la envidia de otros hombres.

Sin embargo, el ascenso de la estrella siempre estuvo impulsado por su deseo de superación, ya que los orígenes del artista no fueron privilegiados e incluso su padre, Vernon Presley, no era el mejor modelo a seguir.

Alfonso Lebrum, crítico de música, explica en entrevista la importancia de su legado. “Siento que Elvis hoy no tiene la influencia musical que tuvo en la década de los 80 y en la primera mitad de los 90 pero esto no quiere decir que haya dejado de ser uno de los tres iconos más importantes de la música popular”, apunta.

“Es el icono del rock and roll por excelencia, no hay nadie más arriba. El verdadero concepto de rock star no existía antes de Elvis Presley, él fue la conexión entre el jazz, el rock y el blues”.

Lebrum explica que además de su encanto y movimientos de cadera, la voz, su visión para los negocios y un estilo inigualable, fueron los ingredientes para lanzarlo al estrellato.

“Muy poco se habla de la voz de Elvis, de si realmente tenía los rangos vocales para ser considerado uno de los mejores cantantes. Pero él tuvo varias colaboraciones con Frank Sinatra, quien dijo que era muy difícil llegar a sus rangos. Esto de repente se pasa por alto, pero su calidad vocal era increíble”.

Para el crítico, incluso los momentos más oscuros en la vida del rey, fueron bien llevados al estar en las manos correctas: su manager, el coronel Tom Parker: “Hasta la etapa de drogadicción y decadencia estuvo bien manejada, con 35 o 40 kilos de sobrepeso, hasta eso, hubo una maquinaria que conservó al rey. Parker siempre consideró que había hecho de Elvis un producto. Me parece que lo consiguió”.